Die grausamen Szenen in den Tötungsvideos sollen sich in dem ostukrainischen Dorf Makijiwka in Luhansk zugetragen haben. Es wurde Mitte November von der ukrainischen Armee zurückerobert. Foto: AP

Seit Beginn des russischen Krieges in der Ukraine ist die Sorge wegen eines nuklearen Zwischenfalls in einem der von Russland besetzten Atomkraftwerke groß – insbesondere im AKW Saporischschja, das seit dem Wochenende wieder in den Schlagzeilen ist. Derweil hat die Uno angekündigt, umstrittene Tötungsvideos zu untersuchen. Ein Überblick über die Ereignisse am 271. Kriegstag: