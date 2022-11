Eva Blimlinger, Mediensprecherin der Grünen, will die Ausschlusskriterien für Förderungen von Medien noch strenger formulieren. Foto: STANDARD/Andreas Urban

Hier sind die Mediennews vom Montag:

"FM4 kann nicht immer so bleiben, wie es war", sagt Grünen-Mediensprecherin Blimlinger – Medienverhandlerin über ORF-Debatte, neue Förderung, Deckel für Regierungsinserate, keine Käufer für "Wiener Zeitung" und einen Medienausschuss für das Parlament

Jelinek für "Wiener Zeitung": "Kämpfen, dass uns ein solches Medium erhalten bleibt" – Medienwissenschafter Trappel: "Als Online-only-Medium ist die 'Wiener Zeitung' nicht marktfähig", Chefredakteur Hämmerle: "Es gibt Interessenten"

Chefwechsel bei Disney: Bob Iger kommt zurück – Der langjährige frühere Konzernlenker übernimmt noch einmal für zwei Jahre die Führung. Bob Chapek verlässt das Unternehmen

"One Love"-Binde: BBC-Expertin Alex Scott setzt bei der WM ein Zeichen – Die Ex-Fußballerin trugt vor dem Spiel England versus Iran die Schleife als Signal gegen Diskriminierung

So sind wir: Schwierige Gratwanderung in Berichten über Suizide – Tötet sich ein Mensch selbst, tragen Medien eine besondere Verantwortung: Zurückhaltung ist notwendig, um Nachahmungssuizide zu verhindern. Das ist nicht immer einfach

Fußball-WM: Mehr Zuseher beim Auftaktspiel im ORF als 2018 in Russland – Der Marktanteil war allerdings geringer als 2018 bei der WM in Russland. 602.000 Menschen ab zwölf Jahren verfolgten Sieg von Ecuador gegen Katar in ORF 1

Serie "Vigil" auf Amazon Prime: Wettlauf gegen die Zeit und die Atemnot – In der Serie mit Suranne Jones, Shaun Evans und Martin Compston geht es um ein U-Boot und einen Mordfall. Oder zwei? Oder drei?

"Im Zentrum" zur Frage "Wie radikal muss Klimarettung sein?": Festgeklebte Positionen – "Wann kommt Verbindlichkeit in Form des Klimaschutzgesetzes?", wollte Moderatorin Claudia Reiterer wissen

Barbara, Das Haus und Die Preis-Macher: TV-Tipps für Montag – Außerdem die Reportage "Rückkehr nach Armenien", "Thema" und "Kulturmontag"

Wir wünschen noch einen schönen Abend!