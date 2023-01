Berufliche Erfüllung, Geld und eine loyale Gefolgschaft – Berühmtheiten haben schon alles. Doch es scheint, dass trotz größter Erfolge einige Stars das Glück weiter locken wollen. Dabei greifen sie auf allerlei abergläubische Hilfsmittel zurück: Die einen setzen auf Gegenstände, die anderen auf Rituale, um Fortuna zur Freundin zu machen.

Victoria Beckham setzt in Sachen Glück auf etwas Handfestes. Das ehemalige Spice Girl ist seit mittlerweile fast zwanzig Jahren Modeschöpferin. Das allein ist sicherlich nicht nur dem Glück, sondern auch dem Können geschuldet. Dennoch setzt Beckham seit mehreren Jahren auf Kristalle als Glücksbringer. 2018 spielte ihr Aberglaube sogar eine Rolle in einer Kollektion. Kristalle waren an Gürteln angebracht und versteckte Taschen für Kristalle in Hosen eingenäht. Hätte sie eine Männerkollektion, bekämen Käufer wohl die Frage "Ist das ein Kristall in Ihrer Hose, oder freuen Sie sich, mich zu sehen?" gratis dazu.

Modedesignerin und Spice Girl Victoria Beckham schwört auf Kristalle als Glücksbringer. Foto: imago images/MediaPunch

Dem Glück die Zähne zeigen

Auf steinharte Glücksbringer der anderen Art hat früher Heidi Klum gesetzt. Der Talisman des Models war aber einzigartig und auf besondere Art selbstgemacht: Klum trug als Berufsanfängerin im Model-Business ein Säckchen mit ihren ausgefallenen oder entnommenen Zähnen mit sich herum. Für das damals junge Model habe es wie ein Glücksbringer funktioniert, erzählte Klum im Interview mit dem Podcast "I’ve Got News for You". Heute wisse sie aber nicht einmal mehr, wo das Säckchen sei. Schade eigentlich. Es wäre das perfekte Berufseinstiegsgeschenk für Klums Tochter und Model-Kollegin Leni gewesen.

Im Vergleich dazu weniger creepy ist Tiger Woods’ Glücksritual. Der Golfer trug bei Turnieren, die an einem Sonntag stattfanden, ein rotes Oberteil. Bereits seit Jugendtagen trägt Woods die Farbe auch an den letzten Tagen großer Golfveranstaltungen. Nicht etwa, weil es seinem Teint schmeichelt, sondern weil seine Mutter Kultida gesagt hatte, dass es seine "Kraftfarbe" sei. "Und du weißt, du sollst immer auf deine Mutter hören", sagte Woods im Interview mit "Golf Magic". Ein Satz, der zumindest in Familiendingen großes Glück verspricht.

Rotes T-Shirt: Tiger Woods beim Jubeln nach dem Masterssieg 2019. Foto: REUTERS/LUCY NICHOLSON

Königliches Glücksgeheimnis

Ein Glücks-Outfit trug auch Queen Elizabeth II. bei ihrer Krönung 1953 – ohne es zu wissen. Der britische Designer Norman Hartnell gestaltete damals ihr Kleid. Embleme des britischen Commonwealth wurden damals in Absprache mit der Monarchin auf das Satinkleid gestickt. Auf der linken Seite ließ Hartnell aber im Geheimen ein kleines vierblättriges Kleeblatt anbringen. Bei ihrer Krönung hatte die Königin so ohne ihr Wissen immer das Glück in greifbarer Nähe.

Auch Taylor Swift will das Glück hautnah anziehen. Die Sängerin schreibt sich vor vielen Konzerten und Liveauftritten ihre Glückszahl 13 auf die Hand. Die Nummer spielte von Swifts Geburt an eine Rolle: Sie kam am 13. Dezember 1989 auf die Welt. Mittlerweile ist die 13 auch Teil der Arbeitsweise Swifts: In ihren Liedern wiederholt sie immer wieder Schlüsselwörter, und zwar dreizehnmal. Swift glaubt auch, dass sie Preise gewinnt, wenn sie am Tag der Verleihung die Zahl irgendwo sieht. In diesem Sinne und nur für Frau Swift: 13!

Taylor Swift hat die Zahl 13 als Glückszahl. Foto: REUTERS/MARIO ANZUONI

Extrem erfolgreiche Menschen wissen aus eigener Erfahrung, dass trotz allen Könnens, allen Einsatzes und aller Disziplin am Ende manchmal das Glück entscheidet. Ob einem dieses durch Talismane oder Rituale tatsächlich hold ist? Wohl kaum, denn jeder weiß: Das Glück ist ein Vogerl und liebt deshalb nichts mehr als die Freiheit.

(RONDO Exklusiv, Ana Wetherall-Grujic, 1.1.2023)