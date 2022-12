"Wann hab ich endlich einmal ein Glück im Leben?" ist eine der häufigsten Fragen, die der Astrologin Gerda Rogers gestellt werden. Es beschäftigt die Menschen ihr ganzes Leben lang, wie Rogers aus ihrer langen Karriere weiß. Seit mehr als 30 Jahren analysiert sie Horoskope, durch ihre Ö3-Sendung Sternstunden wurde sie im ganzen Land bekannt. Astrologie ist keine Wissenschaft, hilft aber vielen Menschen durch Krisen oder gibt ihnen Hoffnung im ewigen Streben nach dem Glück, im Beruf, in der Gesundheit und in der Liebe. Bis zum Grabstein hoffen wir darauf, einen Partner zu finden, weiß Rogers. Durch ihre Arbeit mit den Sehnsüchten und Wünschen der Menschen, ganz nah an den emotionalen Wundpunkten, kann sie Leute gut einschätzen, auch abseits der Sterne.

"Die Glückspilze im Leben sind jene, die offen für neue Situationen sind und Gelegenheiten ergreifen", sagt Rogers. Jene, die zögern, hadern, bleiben in ihren alten Mustern stecken. Natürlich, und das weiß die Astrologin, ist es mit einem Sicherheitsnetz einfacher, Risikos einzugehen. Die selbstständigen Schützen, die Widder, Löwen und Wassermänner seien neugierig auf Neues. Fische und Krebse dagegen setzen auf Sicherheit und gehen abwartend an die Sache heran. Verallgemeinern will Rogers nicht, "man muss im Einzelnen das Horoskop anschauen". Gemeinsam schauen wir auf meines, darauf, wo mein Glück wirklich liegt.

"Das mach ich jetzt", ist für Gerda Rogers die beste Einstellung, um sein eigenes Glück zu machen. Foto: Michael Liebert

Steinböcke brauchen Freiheit

Als Steinbock habe ich ja schon Pech mit meinem Geburtstag zu Weihnachten. "Der geht immer unter", sagt Rogers mit Galgenhumor. Sie kann sich mit dieser Bürde gut identifizieren – ist sie doch selbst an Neujahr geboren. Mein Aszendent findet sich im Löwen, mein Mond in den Fischen: "Astrologisch gesehen sind Sie in Ihrer Anlage ein kreativer und sozialer Mensch", sagt Rogers. In meinen Teenagerjahren habe ich lange überlegt, welcher Beruf zu mir passt. Kreativität war immer mein wichtigster Punkt, fad sollte mir aber auch nicht werden.

Einmal war mein Wunsch Game-Designer, dann Kindergärtner, irgendwann Arzt. Dann kam ich zum Journalismus, denn außer Schreiben kann ich kaum etwas richtig. Als zweite Berufsrichtung sieht mich Rogers sonst als Therapeut und Coach. Durch meinen Mond beschäftige ich mich mit "der Seele der Menschen", sagt sie. Vielleicht ist da etwas Wahres dran. Die Weisheit habe ich zwar nicht mit Löffeln gefressen, aber wenn ich Ratschläge gebe, dann sitzen die. Pflichtbewusst sei ich, mit dem Mars im 10. Haus sei beruflich noch einiges drin. 2023 komme ich dank Jupiter in eine Glücksphase. Ideale Zeit für eine Gehaltserhöhung also.

Freiheit, Rückzug und seelische Verbundenheit



Privat passt es auch, das sieht Rogers in meinem Horoskop. Fünf Jahre war ich Single, bevor ich meinen Freund kennenlernte. Als Pechvogel habe ich mich gesehen. Nicht unglücklich, aber eben ohne Liebesglück. "Sie sind gerne alleine", stellt Rogers salopp fest. Steinböcke wie ich brauchen das. Ein Abend in der Woche muss mir alleine gehören, auch einen Urlaub im Jahr bewältige ich gerne solo. "Der Steinbock ist ein großer Individualist, aber auch beziehungsfähig." Für meine Beziehung mit einem Widder mit Skorpion im Aszendenten und Mond sieht die Astrologin ideale Zeichen: "Der Skorpion im Mond lässt Ihnen Freiheit und Rückzugsphasen." Deswegen funktioniert diese Beziehung auch so gut. Ein Freund kommentierte einmal das Horoskop meines Partners nur mit: Lauf! Rogers weiß es besser: "Sie beide haben eine tiefe seelische Verbundenheit."

Rogers hohe Trefferquote macht Spaß, besonders wenn meine Aussichten dank Jupiter so rosig sind. Aber rein auf die Macht der Gestirne sollte man sich nicht verlassen, sagt die Astrologin: "Wir haben den freien Willen, unser Glück selbst in die Hand zu nehmen. Man kann im Horoskop Zeitpunkte sehen, wann ich dazu fähig bin. Man muss nur mutig sein und sagen: Das mach ich jetzt." (RONDO Exklusiv, Kevin Recher, 28.12.2022)