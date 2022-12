9. Dann wird alles, was du anfasst, zu einem Glückskeks.

5. Fordere viele Glückskekse von dir selbst und erwarte wenige von anderen. So wird dir Ärger erspart bleiben.

1. Das Glückskeks tritt gern in ein Haus, wo gute Laune herrscht.

Es liegt ja auf der Hand: Diejenigen, die über Glückskekse Bescheid wissen, reden eigentlich nicht viel, und diejenigen, die über Glückskekse viel reden, wissen nicht viel. Deswegen sei hier über Glückskekse nur so wenig gesagt:

Kontra:

Es liegt auf der Hand, dass es sich bei Glückskeksen um Scharlatane handelt. Die Dürftigkeit der Aussagen, mit denen sie Wahrheitssuchende beglücken, steht in krassem Widerspruch zu ihrem Aufzug.

Ihr missgestalteter Leib ist in einen Mantel aus Goldlamé gehüllt. Sie erinnern an Varietékünstler. Tritt man unversehens auf freier Wildbahn auf ein unnütz herumliegendes Glückskeks, wird ein hässliches Knirschen vernehmlich. Unwillkürlich denkt man an das Zertreten eines Käfers.

Ausgerechnet aus den Scherben solcher Schädlinge soll uns die Weisheit des Ostens blühen: aus Losungen, die den Hirnen armer Gelegenheitstexter entsprungen sind. "Morgen begegnet Ihnen das Glück in Gestalt Ihres Bankberaters!" Kann nicht stimmen, es gibt keine Bankberater mehr. Schlimm auch: "Du sollst die Schlange nicht verachten, weil sie keine Hörner hat!"

Konfuzius wusste: "Willst du den Leib von Mensch oder Keks erbrechen, sei entweder Chirurg oder Bäckerlehrling – sonst lass es sein!" Wer wäre ich, um dem großen Weisheitslehrer zu widersprechen?

(RONDO Exklusiv, Ronald Pohl, 31.12.2022)