Lesen ist ja im Grunde eine eher einsame Tätigkeit, die man im stillen Kämmerlein betreibt. Dass die Freude daran auch in größerem Rahmen inszeniert werden kann, zeigt sich alle Jahre wieder bei Literatur-Großevents wie der Frankfurter Buchmesse. Auch wenn man hierzulande von den Dimensionen dieser weltgrößten Buchmesse weit entfernt ist, wird regulär im November die internationale Buchmesse Buch Wien veranstaltet. Sie ist das größte österreichische Buch-Event des Jahres und versteht sich zugleich als Messe und als Festival. Im Zuge dessen findet auch die alljährliche Gratisbuch-Aktion "Eine Stadt. Ein Buch" statt, bei der 100.000 Exemplare eines ausgewählten Titels an Leserinnen und Leser verteilt werden.

Von 23. bis 27. November wird in der Messe Wien die Buch Wien veranstaltet. Foto: GEORG HOCHMUTH / APA / picturedesk.com

Buch Wien: Breites Angebot für Bücherfans

Geboten wird bei der Wiener Buchmesse jedenfalls so einiges: Auf 12.000 Quadratmetern warten tausende Neuerscheinungen, hunderte Bühnengespräche sowie Lesungen renommierter Autorinnen und Autoren auf das Publikum. Podiumsdiskussionen mit Expertinnen und Experten stehen ebenso auf dem Programm wie Events für die jüngsten Bücherfans. Zahlreiche Verlage und Ausstellende präsentieren Neuheiten und alles rund ums Buch. Zentrales Element soll bei der Buchmesse der Diskurs sein. Und während in der Messe Wien sechs Bühnen bespielt werden, gibt es noch 18 weitere Veranstaltungsorte in der ganzen Stadt.

Wiener Gratisbuch: Heuer von Elke Heidenreich

Mit großem Interesse wird von vielen Menschen auch Jahr für Jahr das Buch erwartet, das es zeitgleich mit der Buch Wien im Rahmen der Wiener Gratisbuch-Aktion vielerorts abzuholen gibt und das für gewöhnlich bis aufs letzte Exemplar unter die Leserschaft gebracht wird. Waren unter den 20 Titeln der vergangenen Jahre bereits große Namen wie etwa John Irving, Toni Morrison, Nick Hornby, T. C. Boyle, Connie Palmen und Edmund de Waal vertreten, stammt das heuer ausgewählte Buch von Elke Heidenreich und soll große und kleine Katzenfreunde begeistern. Der neu herausgebrachte Doppeltitel "Nero Corleone" (1995) und "Nero Corleone kehrt zurück" (2011) erzählt die Geschichte eines kleinen schwarzen Katers mit einer weißen Pfote, der von Italien-Urlaubern nach Deutschland mitgenommen wird und dort allerlei Abenteuer erlebt. Bereits zum 21. Mal wird damit ein ausgewähltes Werk für "Eine Stadt. Ein Buch" gratis in Wien verteilt.

Besuchen Sie die Buch Wien gerne – und was ist für Sie das Reizvolle daran? Was halten Sie vom heurigen Messe-Programm, und welche Lesungen und Events möchten Sie sich ansehen? Holen Sie sich üblicherweise das Wiener Gratisbuch – und lesen Sie es auch? Was halten Sie vom heurigen Titel – und welches der Aktionsbücher der letzten Jahre war Ihr Favorit?