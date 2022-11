Bei einem Krampuslauf in Braunau soll ein Kind von einer Gruppe verletzt worden sein. Foto: IMAGO/Daniel Scharinger

Braunau am Inn – Eltern eines Zehnjährigen haben Samstagabend bei der Polizei eine Gruppe angezeigt, die bei einem Krampuslauf in Braunau ihren Sohn verletzt haben soll. Die "Kronen Zeitung" berichtete, dass Mitglieder einer Gruppe aus Ruhpolding (Bayern) an Absperrgittern herumgerissen haben sollen.

Anzeige erstattet

Eines der Gitter traf offenbar den Buben – und dessen Mittelfußknochen brach. Die Polizei bestätigte die Anzeige der Eltern, die Ermittlungen waren Dienstagvormittag noch am Laufen. (APA, 22.11.2022)