Oftmals werden die reparierten Produkte in verschiedene Kategorien – von "Wie neu" bis "Akzeptabel" – unterteilt. Foto: Back Market

Technik ist – nach Chipkrise und steigender Inflation – teuer geworden. Zum Spaß das neueste Flagship-Smartphone am ersten Tag zu holen, das können nur noch die wenigsten. Das Einkaufsverhalten vieler Menschen hat sich geändert, es wird bewusster gekauft sowie auf Preise geachtet. Ein Grund mehr, abseits von aktuellen Black-Friday-Angeboten auch gebrauchte Hardware ins Auge zu fassen.

Wiederverkaufsplattformen sprießen schon seit mehreren Jahren aus dem Boden, auch weil der Umweltgedanke für eine zunehmende Anzahl an Kundinnen und Kunden ein zusätzlicher Faktor beim Shoppen geworden ist. Auch größere Plattformen, die primär neue Ware verkaufen, haben mittlerweile ein "Refurbished-Angebot". So gibt es dieser Tage auf diesen Plattformen nicht den Black Friday, aber sehr wohl den Green Friday zu feiern. Ein Blick auf das reichhaltige Angebot lohnt.

Jede Refurbed-Seite hat ihre eigene Definition der unterschiedlichen Qualitätsstufen. Direkte Vergleiche werden dadurch oftmals erschwert. Foto: Rebuy.de

Erste Schritte vor dem Kauf

Zunächst einmal sollte man sich im Klaren darüber sein, was man genau haben will, und sich etwaige Kompromisse dazudenken. Will man etwa ein bestimmtes iPhone, macht es sicher Sinn, sich über die benötigten Spezifikationen Gedanken zu machen. Muss es dieses eine Modell sein, oder wäre alternativ auch das Vorjahresmodell tragbar? Refurbed-Shoppen ist nämlich kein Wunschkonzert. Auch wenn es in manchen Kategorien tatsächlich viel Auswahl gibt, muss man mit dem leben können, was gerade angeboten wird. Dazu gehört auch, dass das Angebot variiert. Je nach Plattform wechseln die Angebote, je nachdem, was gerade lagernd ist.

Um wirklich ein Schnäppchen machen zu können, sollte man selbstverständlich den Originalpreis im Kopf haben und auch mehrere Plattformen absuchen. Immer wieder finden sich gute und weniger gute Angebote auf den Online-Seiten – ob es für einen selbst gut genug ist, liegt dann am persönlichen Blickwinkel. Auf Willhaben verkaufen manche Leute beispielsweise Hardware wie den tragbaren Spiele-PC Steamdeck um 50 Euro über dem Neupreis. Auf Anfrage des STANDARD-Redakteurs, wieso der Verkäufer diesen hohen Preis verlangt, kam nur zurück, er sei doch schließlich keiner "Preisbindung" unterworfen.

Online-Hilfestellung

Wer nicht jede Refurbed-Plattform kennt oder nicht 100 Tabs offen haben möchte, der kann auch auf Vergleichsplattformen zugreifen, wie es sie mittlerweile zu fast jedem Thema im Netz gibt. Handyverkauf.net oder Handyverkaufen.de wären gute erste Anlaufstellen, um sich ein Bild der Angebotslage zu machen.

Bei diesen sind aber nicht alle Kategorien oder auch Plattformen vertreten – dafür einige, die aus Österreich nicht genutzt werden können. Der angezeigte Preis ist zudem mit Vorsicht zu genießen, da die Portale unterschiedliche Kategorien für den Gerätezustand verwenden.

Die Plattformen

Bei den meisten Plattformen wählt man zunächst sein gewünschtes Produkt, sofern es vorhanden ist, und kann dann mehrere Kategorien wählen. Die Farbe etwa, den Speicherplatz und eine mögliche Garantie. Wichtig in Sachen Gebrauchtwaren ist natürlich der Zustand der Ware. Oftmals darf man in drei bis fünf Kategorien wählen, ob das Gerät neuwertig aussehen muss oder auch leichte Kratzer akzeptabel sind.

Wer hier zusätzlich sparen möchte, der kann auf der Plattform Refurbed.at beispielsweise statt "Exzellent" etwa "Sehr gut" wählen und damit zusätzlich 125 Euro beim Kauf eines iPhone 12 Pro Max sparen.

Plattformen wie Refurbed.at bieten die gewünschte Hardware auch oftmals in verschiedenen Konfigurationen an. Foto: Refurbed

Bei Refurbed kommt man im Beispielfall auf 922 Euro, im Amazon Warehouse auf stolze 1.311 Euro, was "nur noch" rund 260 Euro unter dem Preis eines neuen iPhone 14 Pro Max mit ebenfalls 256 GB Speicher liegt. Dank der Plattform Rebuy.de findet man das iPhone 12 Pro Max 256 um scheinbar unschlagbare 869,99 Euro. Der Zustand des Smartphones wird mit "wie neu" angegeben.

Ganz unschlagbar ist der Preis dann aber doch nicht. Auf Willhaben finden sich zahlreiche Händler, die gebrauchte Smartphones verkaufen, auch das für diesen Test definierte iPhone. In "gutem Zustand" findet man hier zwischen 660 und 730 Euro zahlreiche Angebote. Eine Garantie, wie man sie bei den anderen Plattformen findet, wird hier aber selten geboten.

Zusätzlich erwähnt sollte hier noch Backmarket.at werden, wo sich ebenfalls eine große Auswahl an gebrauchter Technik findet. In die Bewertung wird hier sowohl das ästhetische Erscheinungsbild als auch der technische Zustand berücksichtigt. Der Anbieter aus Deutschland verspricht, dass die Geräte zu "100 Prozent funktionstüchtig" sind, und liefert zudem eine 36-monatige Garantie.

Zusätzlich zu den auf den Verkauf von gebrauchter Technik spezialisierten Seiten gibt es neben Amazon auch noch andere Anbieter, die Refurbished-Produkte anbieten. Apple etwa, Notebooksbilliger.de oder auch Cyberport.at. Oftmals lassen sich diese Gebrauchtkategorien auf der Startseite nicht finden, sondern müssen direkt angesteuert oder via Suchmaschine gefunden werden. In jedem Fall lohnt ein kurzer Blick auf die Rahmenbedingungen der jeweiligen Plattform. Notebooksbilliger verspricht etwa den Austausch des Akkus, damit dieser wieder volle Leistung für den Neukäufer bringt, und ein vierwöchiges Rückgaberecht, sollte man nicht zufrieden sein.



Der Prozess von Black Market verspricht einen ausführlichen Check der Hardware. Back Market

Bei Cyberport wird nicht angegeben, welche Überarbeitung die auf der Website genannte "B-Ware" erhält. Amazon verspricht, die "geöffneten und gebrauchten" Gegenstände zu prüfen – sowohl was die Funktionalität als auch was den optischen Zustand betrifft. Wie bei den meisten Plattformen werden auch hier die Produkte in Kategorien eingeteilt. Von "Wie neu", ein Artikel in einwandfreiem Zustand, bis hin zu "Akzeptabel" – ein Artikel mit möglicherweise deutlichen Gebrauchsspuren, der aber immerhin seine "Hauptfunktionen" weiterhin erfüllen kann.

Ihre Erfahrungen

Mit diesem Artikel sollen ein grober Überblick über das Angebot und ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben werden. Es gibt aber mit Sicherheit zahlreiche Leserinnen und Leser, die bereits praktische Erfahrungen mit den einzelnen Plattformen gemacht haben und diese vielleicht hier teilen wollen. Gerne lesen wir im Forum über Ihre Eindrücke. (Alexander Amon, 23.11.2022)