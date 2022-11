Dieses Ranking eines US-amerikanischen Reiseversicherers ist durchaus aufschlussreich. Vor allem wenn man sich ansieht, vor welchen "Gefahren" in manchen Städten gewarnt wird

Am Ende des Jahres werfen diverse Online-Plattformen, Reisemagazine, Blogger etc. einen Blick in die Kristallkugel, um schon einmal erste Prognosen für die Reisesaison 2023 zu erstellen. Der US-amerikanische Reiseversicherer Berkshire Hathaway Travel Protection tut es ihnen gleich und veröffentlicht eine Liste der "Safest Cities to Travel in 2023". 15 Städte sind es, die (US-amerikanischen!) Reisenden, die auf ihre Sicherheit besonders großen Wert legen, empfohlen werden. Spoiler: Wien oder irgendeine andere österreichische Stadt ist nicht dabei.

Berkshire Hathaway Travel Protection hat sich für sein Ranking diverse Rankings der beliebtesten Städte für Reisende angesehen, daraus eine Liste mit 29 Städten erstellt und diese dann in einer Umfrage von US-Bürgerinnen und -Bürger bewerten lassen. Diesen Ergebnissen wurden dann noch die neuesten Erkenntnisse des Safe-Cities-Index von The Economist, den Städtebewertungen von Geo Sure Global und des Current Crime Index von Numbeo hinzugefügt und voilà schon hatten sie die 15 sichersten Städte für Reisende – allerdings mit dem Disclaimer, dass dies keinerlei Sicherheitsbewertung für die Zukunft sein soll. Sicher ist sicher, haben sich die Kolleginnen und Kollegen des Reiseversicherers wohl dabei gedacht.

Hier sind sie also, die 15 sichersten Städte für Reisende 2023 – inklusive Begründung:

1. Reykjavík, Island

Foto: Getty Images/iStockphoto/Fly_dragonfly

Umfrageergebnis: 76.0

Gesamtbewertung: 76.6

Warum es so hoch eingestuft ist: "Das Beste daran, diese Rangliste Jahr für Jahr zu erstellen, ist, dass wir jetzt wissen, wie man 'Reykjavík' buchstabiert", schreibt Berkshire Hathaway Travel Protection. Denn die Stadt sei in zwei der letzten drei Jahre schon auf der Liste aufgetaucht. Und die Tatsache, dass es so wenig Abweichungen zwischen den Umfrageergebnissen und dem Gesamtergebnis gebe, zeige, dass sich alle Quellen über die Sicherheit von Reykjavík (und seine Schreibweise) einig sind.

Worauf man dennoch achten müsse: die Sperrstunde. Nach Angaben des US-amerikanischen State Department kann es in Reykjavík etwas lauter werden, wenn die Bars schließen.

2. Kopenhagen, Dänemark

Foto: imago images/blickwinkel

Umfrageergebnis: 71.6

Gesamtbewertung: 74.6

Grund für die hohe Platzierung: Kopenhagen ist eine der von Geo Sure am besten bewerteten Städte für allgemeine Sicherheit. Es sei eine schöne, ruhige skandinavische Hauptstadt mit einem wunderschönen Hafengebiet und dem zeitlosen Vergnügungspark Tivoli, liest man.

Worauf man dennoch achten müsse: Drogen. Nach Angaben des US-Außenministeriums ist die "Freistadt Christiania im Kopenhagener Stadtteil Christianshavn für illegale Drogenaktivitäten bekannt. Drogenbekämpfungsmaßnahmen haben zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und den Bewohnern von Christiania geführt."

3. Montreal, Kanada

Foto: AFP/ERIC THOMAS

Umfrageergebnis: 71,3

Gesamtwertung: 73,7

Warum Montreal so hoch platziert ist: Weniger als ein Punkt trennt Kopenhagen von Montreal. Auch auf der Liste von "The Economist" und liegt die Stadt nur einen Tick hinter Kopenhagen.

Worauf man dennoch achten müsse: Schusswaffen. Offenbar reisen US-Amerikaner, gerne mit ihren Knarren herum, oder wie soll man sich das sonst erklären, dass extra darauf hingewiesen wird: "Sie dürfen keine Feuerwaffen nach Kanada einführen, wenn Sie nicht die entsprechenden Papiere vorweisen können, einschließlich einer temporären Lizenz zum Ausleihen von Feuerwaffen. Auf der Website des kanadischen Feuerwaffenprogramms finden Sie die Einzelheiten." Na ja.

4. Amsterdam, Niederlande

Foto: Getty Images/iStockphoto/Yasonya

Umfrageergebnis: 75.6

Gesamtwertung: 73.2

Grund für die hohe Platzierung: Die Befragten lieben Amsterdam. Dennoch hat Numbeo Amsterdam die niedrigste Punktzahl gegeben.

Worauf man dennoch achten müsse: Fahrradfahrer. Davor warnt die Versicherung: "Radfahrer sind in Amsterdam das ganze Jahr über bei jedem Wetter unterwegs, und wenn das Wetter eisig wird, wie es im Winter oft der Fall ist, neigen Radfahrer dazu, ohne Vorwarnung vor Autos zu rutschen."

5. Seoul, Südkorea

Foto: AP/Lee Jin-man

Umfrageergebnis: 70,0

Gesamtbewertung: 69,4

Grund für diese hohe Platzierung: Den Umfrageteilnehmern gefiel Seoul viel besser als im Jahr 2022, als die Stadt nur 55 Punkte von den Befragten erhielt.

Worauf man dennoch achten müsse: Demonstrationen. Nach Angaben des US-Außenministeriums kommt es in Seoul häufig zu Demonstrationen, die manchmal auch gewalttätig werden können. Die Massenpanik zu Halloween 2022 ist ein Beispiel dafür, was passieren kann, wenn Menschenmengen in Seoul außer Kontrolle geraten.



6. Singapur

Foto: AFP/ROSLAN RAHMAN

Umfrageergebnis: 62,7

Gesamtbewertung: 68,6

Grund für die hohe Platzierung: hohe Punktzahlen von Geo Sure, Numbeo und The Economist. Externe Quellen schätzen die Sicherheit in Singapur demnach höher ein als amerikanische Reisende.

Worauf man dennoch achten müsse: Straftaten, die anderswo keine Straftaten sind. Unerlaubtes Betreten der Straße, Abfallentsorgung und Spucken sind in Singapur allesamt strafbare Handlungen. Die Justiz ist schnell und manchmal hart – und die Prügelstrafe ist immer noch eine Form der Bestrafung.

7. Tokio, Japan

Foto: AP/Kantaro Komiya

Umfrageergebnis: 61,6

Gesamtbewertung: 68,3

Warum es so hoch eingestuft ist: "Genau wie Japan in unserer Rangliste der sichersten Länder erhält auch Tokio aus irgendeinem Grund niedrige Werte von amerikanischen Reisenden, aber deutlich höhere Werte von anderen Quellen", schreibt der Reiseversicherer.

Worauf man dennoch achten müsse: nicht fahren unter Alkoholeinfluss. Nach Angaben des US-Außenministeriums liegt die Promillegrenze in Japan bei 0,03 Prozent (also 0,3 Promille). Die Strafen können bis zu 10.000 Dollar Bußgeld und bis zu fünf Jahre Gefängnis betragen.

8. Berlin, Deutschland

Foto: APA/AFP/BARBARA SAX

Umfrageergebnis: 65.5

Gesamtwertung: 67.1

Warum Berlin so hoch eingestuft wird: Numbeo schenkt Berlin wieder einmal keine Liebe und stuft es hinter Ankara, Moskau und Bangkok ein, liest man. Alle anderen halten die Stadt jedoch für sicher.

Worauf man dennoch achten müsse: betrunkene Skinheads. Das sagt zumindest das US-Außenministerium. Wenn sie jemanden angreifen, dann seien es Menschen, die als Amerikaner wahrgenommen werden – spät nachts auf dunklen Straßen, heißt es: "Schützen Sie sich, indem Sie sich auf den Hauptstraßen aufhalten und nicht allein unterwegs sind, vor allem nachts", rät das Außenministerium.

9. London, UK

Foto: imago images/Loop Images

Umfrageergebnis: 67,7

Gesamtbewertung: 67.045

Grund für die hohe Platzierung: Es scheint einen numerischen Konsens über Londons Sicherheit zu geben, aber das ist irreführend, liest man: "Numbeo sagt, es sei weniger sicher als Algier oder Medellin. Geo Sure sagt jedoch, dass London ziemlich sicher ist."

Worauf man dennoch achten müsse: den Verkehr – und den Blick in beide Richtungen, bevor man eine Straße überquert. Amerikaner neigen dazu, vor dem Überqueren in die falsche Richtung zu schauen, und britische Autofahrer halten nicht immer für Fußgänger an.

10. Sydney, Australien

Foto: AFP/SAEED KHAN

Umfrageergebnis: 61,1

Gesamtbewertung: 67,03

Warum es hoch eingestuft ist: Apropos knapp: Nur ein Hundertstel eines Punktes trennt London und Sydney. Was Letztere betrifft, so sind sich alle Quellen über die Sicherheit der Stadt einig.

Worauf man dennoch achten müsse: eigentlich nichts.

11. Barcelona, Spanien

Foto: REUTERS/Nacho Doce

Umfrageergebnis: 65.0

Gesamtbewertung: 66.6

Grund für diese hohe Platzierung: Laut Numbeo ist Barcelona ungefähr so sicher wie Dublin. Das klingt richtig, bis man sieht, dass beide Städte im Ranking unter Charkiw in der Ukraine liegen: "Dann wird Ihnen klar, dass der Numbeo-Index die Kriminalität und nicht die allgemeine Sicherheit misst", schreibt Berkshire Hathaway.

Worauf man dennoch achten müsse: Alkoholkonsum auf der Straße. "Die meisten Städte in Spanien haben den Konsum von Alkohol auf der Straße verboten, außer in registrierten Straßencafés und Bars", so das US-Außenministerium. "Bei Zuwiderhandlung können Sie verhaftet oder mit einer Geldstrafe belegt werden."

12. Honolulu, Hawaii

Foto: AP/Marco Garcia

Umfrageergebnis: 74,7

Gesamtbewertung: 66,3

Warum sie hoch eingestuft ist: Die ehemalige Nummer eins unter den sichersten Städten liegt weniger als einen Punkt außerhalb der Top Ten.

Worauf man dennoch achten müsse: Sicherheit im Wasser. Reißende Strömungen sind am Waikiki Beach keine Seltenheit und können Schwimmer unter Wasser und aufs Meer hinaus treiben, warnt man.

13. Rom, Italien

Foto: IMAGO/YAY Images

Umfrageergebnis: 68.2

Gesamtbewertung: 65.3

Grund für die hohe Platzierung: Amerikanische Reisende halten Rom für ein Top-Drei-Reiseziel in Sachen Reisesicherheit. Andere Bewertungen sind nicht so enthusiastisch.

Worauf man achten müsse: Motorroller. Sie sind in Rom allgegenwärtig, und ihre Fahrer können die Verkehrsregeln des Landes sehr locker auslegen.

14. Dubai, VAE

Foto: AFP/KARIM SAHIB

Umfrageergebnis: 64,0

Gesamtbewertung: 65,0

Grund für die hohe Platzierung: eine Umkehrung. Numbeo hält es für sehr sicher (im Sinne von wenig Kriminalität); Geo Sure ist da anderer Meinung (wegen der niedrigen Sicherheitswerte für Frauen und LGBTQ-Reisende).

Worauf man achten müsse: Alkoholkonsum außerhalb der ausgewiesenen Bereiche. In Dubai gilt die Scharia, und es gibt wenig Toleranz für Trunkenheit in der Öffentlichkeit und so manche andere "Handlungen", wie man erfährt.

15. Paris, Frankreich

Foto: AP/Aurelien Morissard

Umfrageergebnis: 66.6

Gesamtbewertung: 64,7

Grund für die hohe Platzierung: Ein weiterer Fall, in dem eine niedrige Numbeo-Punktzahl durch hohe Punktzahlen aus allen anderen Bereichen ausgeglichen wird – insbesondere durch Geo Sure, das der Stadt gute Noten für die LGBTQ-Sicherheit gibt.

Worauf man achten muss: Taschendiebe. Laut US-Außenministerium "sollten Besucher von überfüllten und beliebten Touristengebieten (z. B. Museen, Denkmäler, Bahnhöfe, Flughäfen und U-Bahnen) besonders aufmerksam auf ihre Umgebung achten". (red, 23.11.2022)

