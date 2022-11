One UI 5: Wie immer nutzt Samsung die Basis von Google, passt sie aber an vielen Stellen an. Foto: Samsung

Wurde Samsung früher oftmals für seine mangelhafte Update-Politik kritisiert, hat sich die Situation im Verlauf der vergangenen Jahre nachhaltig verbessert. Gar so zuverlässig wie Google agiert das Unternehmen bei den monatlichen Sicherheitsaktualisierungen zwar (noch) nicht, dafür liefert man zum Teil sogar länger Updates als der primäre Android-Entwickler selbst.

Upgrades

Bleiben noch die großen Versionssprünge, bei denen Samsung sich bislang deutlich mehr Zeit lässt – vor allem wenn es um ältere Geräte geht. Doch auch hier tut sich nun etwas, wie die derzeit laufende Aktualisierung auf Android 13 eindrucksvoll zeigt. So schnell wie dieses Jahr hat Samsung seine Updates nämlich noch nie geliefert.

Den Anfang machte dabei wie gewohnt die aktuellste Ausgabe der S-Reihe – also in dem Fall das Galaxy S22, das am 24. Oktober als Erstes One UI 5 auf Basis von Android 13 bekam. Da war zwar die Freigabe von Android 13 durch Google auch schon wieder zwei Monate her, seitdem geht es aber flott – um nicht gar zu sagen: rasant.

Alle paar Tage ein neues Modell

Im Verlauf der vergangenen Wochen hat Samsung entsprechende Updates für eine Fülle von Geräten veröffentlicht. Neben High-End-Geräten aus früheren Jahren zählen dazu auch bereits erste Mittelklasse-Smartphones und sogar die Tablets der Tab-S8-Reihe. Alle paar Tage kommt derzeit ein neues Modell in dieser Riege hinzu.

Ziel

Der Rollout geht damit nicht nur deutlich flotter, als es Samsung ursprünglich geplant hatte, er führt nun zu einer bemerkenswerten Situation. Wie das Unternehmen in einem Interview mit Sammobile ankündigt, soll die Update-Welle auf Android 13 nämlich noch vor Ende des Jahres abgeschlossen werden. Das heißt, dass sämtliche Geräte, die noch einen Anspruch auf das One-UI-5-Update haben, die neue Version bis dorthin erhalten sollen.

Ausblick

Doch damit will sich Samsung noch nicht zufriedengeben. Wie das Unternehmen vor wenigen Tagen auf seinem südkoreanischen Firmenblog verkündete, soll das nämlich nur der Anfang sein. Die Kooperation mit Google soll demnach weiter gestärkt werden, um One-UI-Updates künftig noch flotter liefern zu können – und noch dazu die Qualität zu steigern. Ob das Unternehmen dieses Versprechen halten kann, wird sich dann wohl frühestens bei Android 14 zeigen, das aller Voraussicht nach im kommenden Sommer erhältlich sein wird. (Andreas Proschofsky, 22.11.2022)