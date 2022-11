Pro: Ein Beispiel am Iran nehmen

von Sigi Lützow

Manuel Neuer ist Weltmeister und jeweils zweifacher Klubweltmeister, Champions-League-Sieger und Uefa-Super-Cup-Gewinner. Er könnte also mit vollstem Selbstbewusstsein gegen ein kleines neues Regelchen des Weltverbandes Fifa verstoßen. Natürlich ist dem Kapitän bewusst, dass die Message auf der bunten Armbinde politisch ist. Aber "One Love" oder "Menschenrechte für alle" sollte im Sport allgemein gelten und einleuchtend sein.

Sport steht für Fairness, Zusammenhalt und verbindet Menschen. Und dass ein Fußballweltmeister diese Werte vertritt, auch vor einem WM-Gastgeber, der dies nicht tut, ist selbstverständlich. Politisch hat sich der FC Bayern – und Deutschland – ja bereits im Juni mit der Allianz-Arena in Regebogenfarben gezeigt, eine Provokation, die sie sich schon im WM-Jahr getraut haben. Das Mindeste, das die Nationalmannschaft für den Kampf um Menschenrechte dann noch tun kann, ist, ihren von allen Seiten beschützten Kapitän eine bunte Armbinde tragen zu lassen. Sonst tritt die Mannschaft ihre Glaubwürdigkeit ab.

Im Übrigen hat Manuel Neuer zu schnell aufgegeben mit seiner wohlgemeinten Geste. Zumindest bis zum Internationalen Sportgerichtshof (CAS) hätten die Verbände gehen können und diesen entscheiden lassen. Denn nebenher kann auch die Rechtmäßigkeit angezweifelt werden, die Armbinde mit gelben Karten zu sanktionieren. Die iranische Nationalmannschaft stand kurz vor ihrem ersten Spiel am Montag still aufgereiht während ihrer Nationalhymne auf dem Spielfeld. Wohlwissend, dass alle elf Spieler inhaftiert und gefoltert werden könnten, sangen sie die Hymne nicht. Sie taten es für die Revolution in ihrem Land.

Manuel Neuer, der niederländische Kapitän Virgil van Dijk oder der Schweizer Kapitän Granit Xhaka haben scheinbar ein kleineres Anliegen als Frieden mit der Fifa. Deutschland, die Niederlande und die Schweiz können sich jedenfalls ein Beispiel an den Iranern nehmen. In einer ohnehin massiv umstrittenen WM sollten sie es einstecken können, für die Rechte von marginalisierten Gruppen sanktioniert zu werden. Gefährlicher als für die iranische Mannschaft kann es für sie jedenfalls nicht werden. (Sigi Lützow, 22.11.2022)