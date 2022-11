Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Die Saison hat doch gerade erst begonnen? Nein! Es sind in diesem Herbst so viele aufregende Dinge passiert, dass die Zeit sehr schnell vergangen ist. Aus diesem Grund fassen die Blogger die Herbstsaison chronologisch und sortiert noch einmal zusammen. Was waren die Rapid-Highlights, welche Höhepunkte konnte die Austria feiern? Aber auch mit Kritik an beiden Mannschaften wird dort, wo es berechtigt ist, nicht gespart. Welche Spieler haben überrascht, welche enttäuscht? Eine Zusammenfassung des Geschehens auf vielen Ebenen und wie gewohnt aus zwei Perspektiven.

Frage der Woche

Wer ist Ihr bisheriger Top-/Flop-Spieler? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 22.11.2022)