Der ehemalige Staatsopernchef und jetzige Intendant der Mailänder Scala, Dominique Meyer, verteidigt die "Boris Godunow"-Premiere. Foto: AP/Antonio Calanni

Scala-Intendant Dominique Meyer verteidigt die Entscheidung, die Saisonpremiere am 7. Dezember mit der russischen Oper Boris Godunow zu eröffnen. Die Aufführung der Oper von Modest Mussorgsky sei keine Propaganda zugunsten des russischen Präsidenten Wladimir Putin, sagte Meyer bei einer Pressekonferenz zur Premiere in Mailand.

Der Beschluss, die Saison 2022/2023 mit Boris Godunow zu eröffnen, sei vor drei Jahren getroffen worden. "Es ist unmöglich, ein solches Projekt abzubrechen, und warum sollten wir das auch tun. Wir betreiben keine Propaganda zu Putin, denn wir unterscheiden zwischen der aktuellen politischen Situation in Russland und einem großen Meisterwerk der Kunstgeschichte", so Meyer, Ex-Chef der Wiener Staatsoper.

"Ich verstecke mich nicht, wenn ich Dostojewski oder Puschkin lese. Es sind große Meisterwerke, vor denen wir großen Respekt haben. Wir haben eine vernünftige Entscheidung getroffen: Man muss das Libretto der Oper lesen", sagte Meyer.

Unterschriftenaktion

Der ukrainische Konsul in Mailand, Andrej Kartysch, hatte vor zehn Tagen das Theater zum Verzicht auf die Aufführung der russischen Oper aufgerufen. Der Konsul kritisierte die Wahl der Aufführung russischer Musik zum Saisonbeginn und auch ein von der Scala geplantes Konzert mit der austro-russischen Sopranistin Anna Netrebko in den kommenden Monaten. Der Diplomat hob die "große Enttäuschung" innerhalb der ukrainischen Gemeinschaft in Italien über die Entscheidung der Scala hervor. Gestartet wurde deswegen in den vergangenen Tagen auch eine Onlineunterschriftensammlung.

"Boris Godunow" wurde 1909 an der Scala erstmals in Italien aufgeführt und war auch in den folgenden Spielzeiten oft präsent, insbesondere dank Arturo Toscanini, der es zwischen 1922 und 1927 vier Spielzeiten lang dirigierte. Die Scala feiert traditionsgemäß am 7. Dezember, Tag des Heiligen Ambrosius, dem Schutzpatron der Stadt Mailand, den Beginn der neuen Saison. (APA, 22.11.2022)