Der Krieg in der Ukraine bringt nicht nur hohen Bedarf an erneuerbaren Energien, auch Flüssigerdgas und Kohle werden so stark nachgefragt wie noch nie

28 Euro kostete eine Megawattstunde Erdgas im Juni 2021. Einen Sommer später waren es mehr als 300. Foto: Getty Images

Fossile Energien

Es ist interessant, wie sich der Überfall Russlands auf die Ukraine vom vergangenen Februar auf die Wortwahl auswirkt, konkret die Auswahl von Begriffen. Bis vor einigen Monaten war noch das Wort "Brückentechnologie" in aller Munde, ob in Zeitungsartikeln, wissenschaftlichen Abhandlungen oder Unternehmensberichten. Es war mehr als ein Begriff, es war Programm: Brückentechnologie bedeutet, dass man fossile, aber vergleichsweise wenig klimaschädliche Energieträger weiterhin verwenden darf und soll, bis sich die Erneuerbaren durchgesetzt haben. Vor allem: Erdgas.

Die neuen Brückentechnologien

Heute, da sich die Gasabhängigkeit von Russland in Form hoher Inflation und schwerer wirtschaftlicher Probleme rächt, ist die Rede von der Brückentechnologie nachhaltig diskreditiert – das Wort liest man nirgends mehr. Doch auch wenn sie nicht mehr so bezeichnet werden, setzen sich dennoch Brückentechnologien durch. Ganz ohne Fossile geht es immer noch nicht. Genau genommen feiern die Brückentechnologien gar eine richtiggehende Renaissance; die Nachfrage ist angesichts des Kriegs hoch wie nie.

Da wäre zum Beispiel Flüssigerdgas (LNG). Der Bedarf an dem Rohstoff, der aufgrund des Frackings meist klimaschädlicher ist als Pipeline-Gas und etwa aus den USA und Katar per Tanker kommt, ist riesig: Bis zum Jahr 2025 sollen mehr als 60 Prozent des Nettowachstums des globalen LNG-Handels auf den europäischen Bedarf zurückgehen, schätzt die Internationale Energieagentur. Vor Europas Flüssiggasterminals, etwa in Spanien, stauen sich die Tankschiffe. Politiker, auch aus der österreichischen Regierung, sprechen beim Emir von Katar als Bittsteller vor, um Adressat der hochbegehrten LNG-Lieferungen zu werden. Weil die Nachfrage an LNG viel stärker steigt als das Angebot, warnte die Energieagentur bereits im Juli vor Versorgungsengpässen und einer Zerstörung der Nachfrage in anderen Märkten, etwa in Asien.

Rückkehr der Kohle



Noch viel bedenklicher aus Klimasicht ist die gestiegene globale Nachfrage nach Kohle. Es handelt sich um den klimaschädlichsten Energieträger überhaupt, deutlich schmutziger als Erdgas – weniger eine Brückentechnologie demnach, sondern vielmehr der Ausgangspunkt der Brücke, von dem der Pfad zu Erneuerbaren führt.

Bevor der Krieg in der Ukraine ausbrach, verlor das Geschäft mit der Kohle dementsprechend international an Bedeutung. Jetzt kehrt es zurück, und gleich in großem Stil. Europas Kohleimporte haben sich bis zum Sommer dieses Jahres vervielfacht. Weil russische Kohle seit Sommer unter ein Embargo fällt, liegen die wichtigsten Herkunftsländer allesamt weit entfernt: die USA, Kolumbien, Australien und Südafrika. Allein aus Südafrika wird heute zehnmal so viel Kohle exportiert wie vor einem Jahr.

All das wirkt sich massiv auf die Preise aus. Erdgas kostet momentan laut dem niederländischen TTF-Index knapp 104 Euro pro Megawattstunde – im Sommer 2021 waren es noch 30 Euro, zwischenzeitlich auch schon mehr als 300 Euro. Der Preis für Kohle indes hat sich seit dem Sommer 2021 circa verdreifacht. Die neuen fossilen Energien werden noch für längere Zeit eine Brücke in eine unsichere Zukunft darstellen.

(PORTFOLIO, Joseph Gepp, 27.12.2022)