342 % So stark ist der Großhandelspreis für Strom im November auf Jahressicht angestiegen. Foto: Getty Images

Folgen der Energiekrise

Bei einem Blick auf die Strom- oder Gasrechnung bekommen auch Menschen in Österreich die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs deutlich zu spüren. Der enorme Anstieg der Energiepreise macht nicht nur den Haushalten schwer zu schaffen, sondern auch den heimischen Unternehmen. Ohne Energie läuft in der Gesellschaft kaum etwas, daher ist die Preiselastizität kurzfristig gering – trotz der Kostenschübe wird also kaum weniger verbraucht.

Die Haushalte können zwar etwas sparsamer damit umgehen, ganz ohne Gas stünden etliche Wohnungen oder Häuser aber ohne Heizung und Warmwasser da. Ohne Treibstoffe gelangen viele nicht zum Arbeitsplatz. Auch wenn die Versorger die Preisschübe zeitlich versetzt weitergeben, greift die Regierung der Bevölkerung mit Entlastungen unter die Arme. Anders könnten viele die im Oktober auf elf Prozent hochgeschnellte Inflation nicht mehr stemmen. Ziemlich genau ein Drittel davon geht auf den Bereich Wohnung, Wasser und Energie zurück, Verteuerungen im Verkehr tragen ein weiteres Fünftel bei.

Zweitrundeneffekte bei Energiepreisen

Auch wenn es nach den extremen Preisspitzen des Sommers bei Strom und Gas inzwischen zu einer gewissen Beruhigung gekommen ist – die hohen Energiepreise sickern durch die Wirtschaft und sorgen über Zweitrundeneffekte für anhaltend hohe Inflationsraten. Im Transportsektor kommen die hohen Treibstoffpreise zu tragen, die sich an der Entwicklung des Ölpreises orientieren. Da gab es zumindest zuletzt eine Entspannung: Rezessionssorgen hatten den Preis für ein Fass des Nordseeöls Brent gedrückt, im November betrugen die Mehrkosten verglichen mit dem Vorjahr nur noch 15 Prozent.

Wesentlich stärker ist der Preisschub bei Erdgas ausgefallen. Laut Österreichischer Energieagentur lag der Großhandelspreis im November um 188 Prozent über dem Vorjahresniveau – das trifft vor allem Industriebetriebe, die Gas in der Produktion einsetzen: die Chemie-, Metall-, Glas- und Papierindustrie und in weiterer Folge ihre Kundschaft, an die die höheren Kosten sukzessive weitergereicht werden. Dazu kommen um 342 Prozent höhere Stromgroßhandelspreise, die die Versorger im Lauf der Zeit an ihre Firmenkunden weitergeben. Die Folge: Die Erzeugerpreise sind in Österreich auf Jahressicht insgesamt um mehr als 22 Prozent gestiegen. Üblicherweise dauert es einige Monate, bis ein gewisser Teil dieses Kostenschubs bis zu den Haushalten durchgesickert ist.

Übergewinne werden abgeschöpft

Es gibt auch Gewinner der Preiskapriolen am Energiemarkt – nämlich Ölkonzerne oder jene, die Strom zu fast unverändert geringen Kosten erzeugen können. Künftig will die Regierung auf Basis eines EU-Beschlusses die Profiteure zur Kasse bitten und Übergewinne abschöpfen. Bei Öl- und Gasfirmen plant die Regierung, 40 Prozent der Zusatzgewinne über eine Steuer einzubehalten, die bei Investitionen in erneuerbare Energien auf 33 Prozent sinkt. Für Erzeuger von Strom aus Wind- und Wasserkraft, Sonne und Biomasse soll eine Erlösobergrenze von 140 Euro pro Megawattstunde eingeführt werden. Gelten soll dies vorerst bis Ende 2023, es soll zwei bis vier Milliarden Euro in den Staatshaushalt spülen und die Entlastungspakete mitfinanzieren. (PORTFOLIO, Alexander Hahn, 28.12.2022)