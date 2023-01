Bettina Fuhrmann bei einer Paneldiskussion über Frauen und Finanzbildung. Foto: IMAGO/Michael Indra

Das Geld wird wegen der hohen Inflation in den meisten Haushalten knapper. 100.000 Euro heute könnten in einem Jahr vielleicht noch 92.000 wert sein. Die zugrunde liegende Rechnung ist nicht allen Österreichern und Österreicherinnen geläufig. Davon darf man ausgehen, wenn man Fachleuten wie Bettina Fuhrmann zuhört. Die Wirtschaftspädagogin leitet das entsprechende Institut an der Wirtschaftsuni Wien. Seit Jahren beschäftigt sie sich mit dem Thema Finanzbildung.

"Selbstbewusst und Geldbewusst"

Einiges sei in der Sache in Bewegung gekommen, dass das reicht, denkt Fuhrmann nicht. Warum das wichtig ist? Die Frage könne man aus unterschiedlichen Perspektiven beantworten: damit man nicht auf betrügerische Angebote hereinfällt, nicht in die Schuldenspirale gerät, um die Tragweite finanzieller Entscheidungen abschätzen zu können – beim Kauf eines Handys, beim Buchen einer Reise oder beim Aufnehmen eines Kredits. Es klingt so naheliegend, dass man gar nicht glauben kann, dass hier Handlungsbedarf herrscht. Doch Fuhrmann weiß, dass das anders ist.

Grundsätzlich hat eine OECD-Studie in Sachen Finanzwissen ergeben, "dass die Leute wenig wissen, sich dessen aber nicht bewusst sind". Dabei waren die Fragen an die Studienteilnehmenden, die sich um Themen wie Inflation, Wechselkursrisiken oder Zinsen rankten, nicht hochkomplex.

Doch was braucht eine finanziell gebildete Person? Es fängt mit basalen Dingen an. "Wenn ich mit meinem Einkommen nicht auskomme, stellen sich viele Fragen erst gar nicht", sagte Fuhrmann kürzlich bei einer Veranstaltung in Wien unter dem Titel "Selbstbewusst und Geldbewusst – Thema Frauen und Geld". Der allererste Punkt sei deswegen: Wie generiere ich mein Einkommen? Fuhrmann zielt damit auf die Berufsentscheidungen vieler junger Frauen ab. Seit Jahren gehören bei den Lehrberufen Einzelhandelskauffrau, Friseurin oder Bürokauffrau zur ersten Wahl. Für das Lebenseinkommen ist das bekanntlich suboptimal, denn in anderen Bereichen lässt sich mehr verdienen.

Gender-Gap Finanzwissen

Eine andere Frage hat sich Fuhrmann ebenfalls gestellt: Gibt es einen Gender-Gap beim Finanzwissen? Ja, lautet die Antwort. Salopp formuliert sagen Frauen laut Fuhrmann häufiger: "Ich weiß es nicht." Männer hingegen wählen, wenn sie nicht sicher sind, eher eine Antwortoption. Was heißt das in der Beratung von Frauen? Man muss mehr über Risiko sprechen. Welches lässt sich beherrschen, wann könnte es happig werden und mit welchen Folgen?

Frauen geben die Hoheit über Finanzfragen gerne an ihre Partner ab, ist Fuhrmanns Erfahrung. Der Blick auf die Statistik zeigt aber: "Eine Frau kann, wenn sie muss". Finanzbildung sei vom Kindesalter an notwendig, unterstreicht die Wissenschafterin. "Über Geld muss man reden." Am besten in der Familie, in der Schule sowieso. "Wer nichts weiß, muss alles glauben", das würde besonders für Mädchen und Frauen gelten – oft mit weitreichenden finanziellen Folgen.

(Portfolio, Regina Bruckner, 4.1.2023)