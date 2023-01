Die Preise für Strom, Gas und Treibstoffe haben in den vergangenen Monaten Rekordhöhen erreicht. Diese Ausgaben können am Kapitalmarkt zurückverdient werden. Energiehedging lautet das Zauberwort. Wie das funktioniert und worauf man dabei achten muss

Um sich in den Wirren des Finanzmarktes zurechtzufinden, lohnt es sich, sich einen Überblick zu verschaffen. Foto: Getty Images

Energie ist so teuer wie noch nie, und viele heimische Haushalte ächzen bereits unter der Preislawine, denn die Energiekosten treiben auch die Inflation nach oben. Schon 51 Prozent der Bevölkerung fühlen sich laut einer Umfrage der Erste Bank von der Inflation "stark" oder "ziemlich" betroffen. Erweitert man das um jene, die die Teuerung "etwas" spüren, sind schon 82 Prozent betroffen.

Um sich das Heizen noch leisten zu können, wird in vielen Haushalten bereits an allen Ecken und Enden gespart: 62 Prozent der Österreicher müssen sich mittlerweile bei ihren Ausgaben einschränken. 44 Prozent der Befragten sehen beim "Essengehen" und der "geringeren Nutzung des Autos" Einsparungspotenzial. 42 Prozent wollen beim Urlaub und 29 Prozent beim Einkauf von Kleidung kürzertreten. Bei Elektronikartikeln wie Handy, Computer und Fernseher wollen sich 22 Prozent einschränken.

"Das Geld ist nicht weg – es hat jetzt nur ein anderer"

Doch es gibt eine Möglichkeit, dem massiv gestiegenen Kostendruck mit relativ wenig Aufwand zu entkommen oder ihn zumindest etwas abzufedern. Der Schlüssel dazu liegt in der alten Börsenweisheit "Das Geld ist nicht weg – es hat jetzt nur ein anderer". Denn der Löwenanteil dessen, was den Haushalten (und der Industrie oder dem Handel) fehlt, geht an die Energiekonzerne — viele von ihnen machen jetzt exorbitante Gewinne.

Insofern lohnt sich ein Blick auf deren Aktienkurse, um sich die erfolgversprechendsten ins Portfolio zu legen. Denn deren Kursanstiege und Dividendenzahlungen können die Energiekostenrechnung zumindest abfedern oder gar egalisieren. In der Fachsprache "hedgt" man so die Strom-, Gas- oder Treibstoffrechnung mit Aktien von Energieunternehmen. "Diese Strategie ist durchaus interessant. Es sollte aber nicht die einzige Strategie sein, die ein Anleger verfolgt. Ein Portfolio gehört auch in Spezialthemen gut diversifiziert", sagt Wolfgang Matejka, Kapitalmarktexperte und Chef von Matejka & Partner Asset Management.

Lukrative Übersee-Ölbohrer



Weil aber in Europa nicht nur das Gespenst der Inflation, sondern auch die für Börsianer toxische Übergewinnabschöpfung in der Luft hängt, sollte man sich vorsichtshalber auf Titel aus Übersee konzentrieren.

Die Aktie des US-Konzerns Occidental Petroleum etwa, der vor allem im texanischen Permian Basin Öl und Erdgas fördert, stieg von Ende Oktober 2021 bis Ende Oktober 2022 um 110 Prozent. Das Investmentunternehmen von Investorenlegende Warren Buffett, Berkshire Hathaway, ist schon im ersten Quartal 2022 bei Occidental Petroleum eingestiegen.

Lukrativ nicht nur für potenzielle Energiepreishedger sind auch US-Ölbohrer wie Devon Energy. Per Ende Oktober lag die Aktie 84 Prozent im Plus, in den vergangenen drei Jahren legte der Titel um 265 Prozent zu. Zuletzt hatte Devon Energy einen Jahresüberschuss von 2,81 Milliarden US-Dollar (2,8 Milliarden Euro) in den Büchern stehen. Die Gesellschaft hatte Waren und Dienstleistungen im Wert von 12,2 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Allein im Oktober 2022 schaffte Devon Energy ein Kursplus von 24,60 Prozent.

Hohe Zugewinne für Energieunternehmen



Marathon Oil legte im Jahresvergleich um 75 Prozent zu. Das international tätige Energieunternehmen hatte einen starken Rücksetzer im Juni, dann ging es mit den Papieren des Öl- und Gasunternehmen zwar volatil, aber dennoch bergauf. Im September gab es einen weiteren scharfen Rücksetzer, den die Anleger aber zu Nachkäufen genutzt haben.

Interessant für Energiehedger könnte auch die Apache Corporation sein. Das Unternehmen mit Firmensitz in Houston fördert und verkauft Erdöl und Erdgas und ist weltweit tätig. Auf Jahressicht liegt die Aktie 56 Prozent in Plus. Der Energieriese Chevron brachte seinen Anlegern im selben Zeitraum ein Kursplus von rund 54 Prozent. US-Unternehmen sind auch darum interessant, weil sie in Zeiten guter Geschäftstätigkeit gerne hohe Summen in den Rückkauf eigener Aktien investieren – das treibt die Kurse weiter an.

Langfristig und nachhaltig denken

"Wichtig ist, dass man sich für diese Strategie nicht nur kurzfristige Gewinne von Energieunternehmen ansieht, sondern auch Beteiligungen an langfristigen Projekten überlegt", sagt Matejka. Gemeint sind damit Unternehmen entlang der neu entstehenden Wertschöpfungskette, "etwas der Bau von LNG-Terminals oder neuen Pipelines, die es braucht, um Öl und Gas aus neuen Bezugsquellen zu importieren", sagt der Anlageexperte.

Wer Investments in diese Unternehmen zu schmutzig findet und an der Idee des Energiehedging dennoch Gefallen findet, für den gibt es auch grüne Alternativen. Der deutsche Windparkprojektierer PNE etwa hat seit vergangenem Juli ein Kursplus von 125 Prozent aufs Parkett gelegt. Zuletzt hat PNE Marktgerüchte über einen möglichen Anteilsverkauf durch den Hauptaktionär Photon bestätigt – ein Übernahmeangebot hängt im Raum und beflügelt die Aktie. Die Photon Management GmbH wird von Morgan Stanley kontrolliert und ist größter Aktionär von PNE.

Wind- und Solarparks im Aufschwung



Die Aktie des deutschen Wind- und Solarparkbauers Energiekontor legte in den vergangenen fünf Jahren um 450 Prozent zu und sollte ebenfalls auf dem Radar umweltbewusster und langfristig orientierter Investoren sein. Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Energiekontor auf 136 Euro geschätzt. Ende Oktober stand der Kurs bei 83 Euro – es dürfte also noch viel Potenzial in den Aktien stecken.

In den nachhaltigen Energien sieht auch Matejka Potenzial: "Neben dem weiteren Ausbau von Wind- oder Wasserkraftwerken bzw. Photovoltaikanlagen ist auch Wasserstoff bereits eine tragfähige Alternative, die entlang der Wertschöpfungskette investierbar ist und unser Energiebild immer stärker zu prägen beginnt", sagt der Assetmanager.

Doppelte Rechnung, doppelte Investition



Doch wie geht man an das Energiehedging heran? Je nach Höhe der Energierechnung werden Aktien der betreffenden Unternehmen in zumindest gleicher oder vorsichtshalber doppelter Höhe gekauft. Denn es darf nicht vergessen werden, wenn Kursgewinne realisiert werden, nascht auch der Finanzminister mit. Die Verdoppelung der veranlagten Summe lohnt sich auch deshalb, weil diese Aktien in US-Dollar notieren und die Gefahr von Währungsschwankungen droht, denn der Greenback ist zurzeit zum Euro auf Höhenflug.

Abgewickelt werden können die Aktienkäufe via Depot, das bei der Hausbank liegen kann. Je nach Gebührenstruktur lohnt sich diesbezüglich wohl auch ein Blick auf Internetbroker. Oftmals können Aktien dort kostengünstiger gehandelt werden. Dividendenzahlungen der Unternehmen werden übrigens automatisch auf dieses Konto überwiesen und sind ein willkommener Bonus. Geht die Strategie auf und steigen die Kurse weiter, kann man auch der Strom- und Gasabrechnung im kommenden Jahr gelassener entgegensehen.

(PORTFOLIO, Reinhard Krémer, 2.1.2023)