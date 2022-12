96 Dollar kostet derzeit ein Fass der Rohölsorte Brent. Foto: Getty Images

Geopolitische Gewinner

Was die Fläche betrifft, ist das Emirat Katar am Persischen Golf wahrlich kein Riese: Das Land ist nur etwas mehr als halb so groß wie Niederösterreich. Was jedoch die Rolle am globalen Energiemarkt betrifft, kann es Katar mit den Größten der Großen aufnehmen, vor allem wegen seiner Erdgasvorkommen vor der Küste: Bis zum Jahr 2027 sollen Gasquellen erschlossen werden, die rund ein Drittel des aktuellen weltweiten Bedarfs abdecken.

Katar – ein Staat, der immer wieder in Kritik gerät, etwa wegen seines Umgangs mit Gastarbeitern und Homosexuellen – zählt zu den großen Gewinnern am Energiemarkt, der durch den Krieg in der Ukraine durcheinandergewirbelt wird. Kurzfassung: Russland hat sich, vor allem vis-à-vis der EU, diskreditiert und wird als verlässlicher Energielieferant möglicherweise für die kommenden Jahrzehnte ausfallen. Zu den großen Gewinnern dieser Entwicklung zählen vor allem Katar und andere Golfstaaten.

Russland fällt wohl Jahrzehnte aus

Was russisches Öl und Kohle betrifft, gilt seitens der EU ein Embargo. Das Land verkauft seine Vorkommen – mit großen Preisabschlägen – zumeist nach Asien. Russlands Staatseinnahmen aus dem Verkauf aus Gas wie auch aus Ölprodukten sind dramatisch eingebrochen. Russisches Erdgas wird zwar von der EU nicht sanktioniert, aber auch hier sorgt Russland mit willkürlichen Lieferstopps dafür, dass sich die EU geradezu verzweifelt um neue Lieferanten bemüht.

Ganz anders die Golfstaaten, allen voran Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Sie verfügen über Öl, Gas und – ebenfalls wichtig – über ausreichend Raffineriekapazitäten.

Riesige Erdölreserven und billige Produktionskosten

Katar beispielsweise hat seit Ausbruch des Ukraine-Krieges Gaslieferverträge mit fünf großen westlichen Öl- und Gaskonzernen abgeschlossen – zu Höchstpreisen. Dazu kommen bilaterale Verhandlungen über Lieferungen mit aller Herren Länder, von Österreich bis Südkorea.

Nächste Station: Saudi-Arabien. Riesige Erdölreserven und äußerst billige Produktionskosten führen dazu, dass auch dieses Land zu den Gewinnern zählt. Der Erdölpreis der Sorte Brent beträgt derzeit mehr als 96 US-Dollar je Barrel; in den vergangenen drei Jahren hat er sich um mehr als 50 Prozent erhöht. Dies – verbunden mit der Tatsache, dass die Nachfrage nach russischem Öl gering ist – spült viel Geld in die Staatskassen Saudi-Arabiens und anderer erdölexportierender Staaten wie der Emirate. Und nicht nur das: Selbst wenn der Erdölpreis stark fallen würden, etwa infolge einer internationalen Wirtschaftskrise, würde das saudische Öl profitabel bleiben, weil die Produktionskosten geringer ausfallen als in den meisten anderen Staaten.

Klare Sieger, klare Verlierer

Die Vorteile der Golfstaaten werden umso größer, je mehr Russlands Wirtschaft einknickt, etwa weil wegen der immer umfassenderen Embargos die Ersatzteile in der Rohstoffindustrie allmählich ausgehen. Schon heute fühlt sich Saudi-Arabien stark genug, die Forderung der USA zurückzuweisen, mehr Öl aus der Erde zu holen. Fazit: Die Energiekrise kennt einen klaren Verlierer – und ebensolche Gewinner.

(PORTFOLIO, Joseph Gepp, 27.12.2022)