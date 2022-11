Der Schriftsteller ist am 25. November zu Gast in Wien und liest aus Transatlantik, Teil neun der Gereon-Rath-Serie.

Foto: IMAGO/Metodi Popow

Wien – Seit kurzem ist die vierte Staffel von "Babylon Berlin" bei Sky abrufbar. Die Vorlage dazu stammt von Volker Kutscher. Der Schriftsteller ist am 25. November um 19 Uhr zu Gast bei der Buch Wien und liest aus Transatlantik, Teil neun der Gereon-Rath-Serie.

KinoCheck Heimkino

Zum Inhalt des Buchs

Transatlantik spielt im Frühjahr 1937. Die Familie Rath ist zersprengt. Eigentlich wollte Charlotte Rath, geborene Ritter, schon längst im Ausland sein, doch halten die Umstände sie in Berlin fest. Ihr ehemaliger Pflegesohn Fritze ist in die geschlossene Abteilung der Nervenheilanstalt Wittenau gesteckt worden, ihre beste Freundin Greta spurlos verschwunden und steht unter Mordverdacht. Dem untergetauchten und von den Behörden für tot gehaltenen Gereon Rath wird es derweil zu gefährlich in Deutschland, er besteigt den Zeppelin, um in die USA zu entkommen. Während Charly versucht, Fritze aus der Klinik rauszupauken, das Verschwinden von Greta zu klären und den Mordfall zu lösen, geschehen jenseits des Atlantiks Dinge, die sie niemals für möglich gehalten hätte.

Zum Autor

Volker Kutscher arbeitete nach dem Studium der Germanistik, Philosophie und Geschichte als Tageszeitungsredakteur, bevor er seinen ersten Kriminalroman schrieb. Heute lebt er als freier Autor in Köln.

Zur Serie "Babylon Berlin"

Mit dem Roman "Der nasse Fisch", dem Auftakt seiner Krimiserie umKommissar Rath im Berlin der Dreißigerjahre, gelang ihm ein Bestseller, dem bisher acht weitere folgten. Die Serienfassung stammt von Tom Tykwer, Achim von Borries und Henk Handloegten. Hauptdarsteller sind Volker Bruch in der Rolle des Kommissars Gereon Rath und Liv Lisa Fries. (red, 22.11.2022)