Es geht ums Geld. 430.000 Beschäftigte im Handel warten auf neue Kollektivverträge. Foto: APA

Am Dienstag nahmen die Sozialpartner zum vierten Mal Anlauf für neue Kollektivverträge im Handel. Diese entscheiden über die Gehälter von 430.000 Angestellten. Rund 70 Prozent von ihnen sind Frauen, knapp 37 Prozent arbeiten in Teilzeit. Die Vorstellungen der Gewerkschaft und Arbeitgeber lagen im Vorfeld weit auseinander. Auf ein Plus von zehn Prozent pochten die Arbeitnehmer. Geboten wurden ihnen vier Prozent mehr in Verbindung mit Einmalzahlungen.

Die Gewerkschaft stellte im Vorfeld klar: Sollte es am Dienstag keine Einigung geben, sind weitere Betriebsversammlungen sicher und in der Folge Warnstreiks. Protestkundgebungen gingen bereits vergangene Woche über die Bühne.

Vor allem große Handelskonzerne machten Druck auf einen finalen Abschluss, auch um finanzielle Unsicherheiten aus dem Markt zu nehmen. Die Verhandlungen waren zu Redaktionsschluss noch im Gange.

Die Messlatten

Die Metaller einigten sich nach vier Runden und gut 20 Wirtschaftsgesprächen auf die Erhöhung der Istlöhne um im Schnitt 7,4 Prozent. 71 Stunden wurde dafür offiziell verhandelt. Traditionell liegen die Lohnanpassungen der rund 200.000 Metaller einige Prozentpunkte über denen der Handelsangestellten.

Fertig auf dem Tisch liegen heuer auch die Abschlüsse der Sozialwirtschaft. Ihre Löhne und Gehälter steigen um bis zu 10,2 Prozent und damit deutlich über der Inflation. Wie im Einzelhandel arbeiten in der Pflege, im Gesundheits- und Sozialbereich mit großer Mehrheit Frauen.

Das gilt auch für die Reinigungsdienste, deren Mitarbeiterinnen zusehends in andere Branchen abwandern. Die Gewerkschaft fordert für sie einen Mindestlohn von 2000 Euro brutto. Geboten werden 1815 Euro. Bei den Eisenbahnern, den Brauereien und den Ordensspitälern stehen die Zeichen derzeit auf Streik.

Die Spielräume

Als Richtschnur für die laufenden Verhandlungen dient eine Inflationsrate von 6,9 Prozent. Wie viel Spielraum der Handel für höhere Löhne und Gehälter hat, liegt in der Natur des Betrachters.

Der Arbeiterkammer zufolge haben viele Konzerne in den vergangenen Jahren sehr gut verdient. Die Gewerkschaft hat dabei vor allem große Lebensmittelketten im Blick, auf deren Gehaltszettel nahezu jeder dritte Handelsangestellte steht.

Aus Sicht der Arbeitgeber wächst der Druck auf die Branche seit Corona. Von multiplen Krisen ist die Rede, die den Handel auszehren. Zum einen kostet teure Energie reichlich Substanz. Zum anderen ist die hohe Inflation Gift für den Konsum. Nicht nur einkommensschwächere Haushalte schränken ihre Ausgaben ein.

Der Anteil der Personalkosten im Handel ist höher als jener der Industrie. Margen sind niedriger. Starker Wettbewerb schränkt die Möglichkeiten für Preiserhöhungen ein.

Die Baustellen

Arbeit im Handel ist kein Magnet. Mindestgehälter von monatlich 1800 Euro brutto machen Jobs im Verkauf für viele Österreicher bisher zur zweiten Wahl. Fast 37 Prozent der Stellen basieren auf Teilzeitarbeit. Sie gibt Unternehmen Flexibilität für ihre Dienstpläne. Wer als Alleinerzieherin darauf angewiesen ist, gerät damit rasch an die finanziellen Grenzen, vor allem wenn wie heuer Lebenserhaltungskosten davongaloppieren.

Höhere Verdienstmöglichkeiten könnten die Flucht aus dem Handel bremsen. Aus Sicht vieler Beschäftigter braucht es zudem Arbeitsbedingungen, die sich mit dem Familienleben besser vereinbaren lassen.

Am Limit sehen sich freilich auch zahlreiche Betriebe. Hilfen während der Corona-Krise liefen aus. Pleiten nehmen zu, Jobs wackeln. Tausende Geschäfte stehen vor der Schließung. Das hat nachhaltige Folgen für Ortskerne. Geben Nahversorger auf, geht Lebensqualität verloren.

Der Ausblick

Ein Kollektivvertrag hat Signalwirkung. Vor allem junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer orientieren sich bei ihrem Einstieg ins Berufsleben daran. Derzeit sind im Einzelhandel tausende Stellen unbesetzt, was den Arbeitsdruck auf das bestehende Personal nicht erst seit der Pandemie erhöht.

Auf widrige Zeiten muss sich der Handel auch wirtschaftlich einstellen. In Österreich zeichnet sich für ihn heuer ein reales Umsatzminus ab. Die Aussichten für 2023 sind gedämpft. Spürbaren Rückenwind erleben lediglich große Diskonter, die ungebrochen rasant expandieren.

Vorbei ist vorerst auch der Boom der Online-Riesen. Marktforscher in Österreich wie in Deutschland rechnen heuer mit um die Inflation bereinigten Umsatzrückgängen. Amazon etwa will weltweit an die 10.000 Jobs streichen. Zu schwer wiegt für den Konzern das Risiko der Inflation und Rezession. Die Aktie brach ein. Seine neue Devise: Kosten senken. (Verena Kainrath, 22.11.2022)