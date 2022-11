Der Goldschatz wurde 1999 entdeckt und seit 2006 im Landkreis Pfaffenhofen/Ilm ausgestellt. Foto: AP / Archäologische Staatssammlung München

Es geschah im oberbayerischen Manching: Einbrecher stahlen einen mehrere Millionen Euro teuren Goldschatz aus der Keltenzeit. Wie ein Sprecher des Bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) am Dienstag berichtete, waren die Täter in der vergangenen Nacht in das Kelten Römer Museum in Manching bei Ingolstadt eingestiegen und haben den 1999 bei Manching entdeckten Schatz entwendet. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Der Sammlerwert des Goldschatzes wird laut LKA auf mehrere Millionen Euro taxiert. Es handle sich um den größten keltischen Goldfund, der im vergangenen Jahrhundert aufgetaucht ist. Ein Grabungsteam hatte vor 23 Jahren insgesamt rund 450 Münzen entdeckt.

Seit 2006 wurde der Schatz in dem Museum im Landkreis Pfaffenhofen/Ilm ausgestellt. Das sogenannte Oppidum Manching gilt als eine herausragende keltische Siedlung, in der bis heute immer wieder Archäologinnen und Archäologen tätig sind. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege zählt die Siedlung zu den bedeutendsten Bodendenkmälern nördlich der Alpen. (APA, red, 22.11.2022)