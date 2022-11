Ankündigungen

Wie Brasiliens künftiger Präsident Lula den Regenwald und das Weltklima retten will

In eineinhalb Monaten wird Luiz Inácio Lula da Silva offiziell erneut brasilianischer Staatschef. Bei der COP 27 in Ägypten will er am Mittwoch bereits Führungsstärke zeigen