Schottland will erneut über seine Unabhängigkeit abstimmen, braucht dafür aber die Zustimmung Londons. Foto: REUTERS / TOBY MELVILLE

London – Das britische Höchstgericht hat am Mittwoch das schottische Gesuch nach einem erneuten Unabhängigkeitsreferendum abgelehnt. Die Befugnis, eine solche Abstimmung anzusetzen, sei dem Parlament des Vereinigten Königreichs vorbehalten, erklärte der Präsident des Obersten Gerichtshofs, Robert Reed, in London. Daher habe "das schottische Parlament nicht die Berechtigung, ein Referendum zur schottischen Unabhängigkeit" zu beschließen.

Der Supreme Court in London urteilte auf Antrag der schottischen Regionalregierung, ob das Regionalparlament in Edinburgh ohne Zustimmung aus London eine Volksabstimmung ansetzen darf. Die britische Zentralregierung bestritt dies.

Sturgeon "enttäuscht"

Beide Seiten hatten vor gut einem Monat in einer zweitägigen Verhandlung ihre Argumente vorgetragen. Damals hatte der Vorsitzende Richter angekündigt, dass bis zu einem Urteil noch Monate vergehen könnten.

Überraschenderweise ging es schneller. Für die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon und ihre Schottische Nationalpartei (SNP) ist die Entscheidung ein herber Schlag. In einer ersten Reaktion zeigte sie sich "enttäuscht". Sie hatte für kommendes Jahr ein zweites Referendum angestrebt.

Schotten gegen Brexit

Die Schottinnen und Schotten hatten bereits 2014 über einen Austritt aus dem seit drei Jahrhunderten bestehenden gemeinsamen Königreich mit England und Wales abgestimmt. Damals setzten sich die Gegner einer Unabhängigkeit mit 55 zu 45 Prozent der Stimmen durch. Für London ist die Frage damit langfristig entschieden.

Sturgeon aber argumentiert, dass der Brexit, den die Schotten 2016 deutlich abgelehnt hatten, die Ausgangslage verändert habe. Sie will ein unabhängiges Schottland zurück in die EU führen. Im Parlament in Edinburgh sind die Unabhängigkeitsbefürworter in der Mehrheit. (APA, 23.11.2022)