Old Trafford. Hier könnten neue Besitzer einziehen.

Foto: Reuters/Noble

Manchester – Die amerikanischen Eigentümer von Manchester United denken über einen Verkauf des englischen Premier-League-Clubs nach. Wie der Verein mitteilte, prüft die Glazer-Familie eine externe Finanzierung, um das Wachstum zu fördern. "Als Teil dieses Prozesses wird der Vorstand alle strategischen Alternativen in Betracht ziehen, einschließlich neuer Investitionen in den Club, einen Verkauf oder andere Transaktionen, die das Unternehmen betreffen", hieß es in einer Mitteilung.

Die Ankündigung kam rund vier Stunden nach der Mitteilung, dass Manchester United und Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo den Vertrag auflösen. Zuvor hatte Ronaldo in einem Interview unter anderem den Trainer und die Besitzer des Clubs kritisiert.

Für den früheren Fußball-Star Rio Ferdinand war die Trennung zwischen Manchester United und Ronaldo nur eine Frage der Zeit. "Die Situation mit Ronaldo war wie eine tickende Zeitbombe. Ich denke, er hat sich gefühlt, als würde man ihn in eine Ecke drängen. Für den Verein war es eine missliche Situation", sagte Ferdinand der BBC, für die er als Experte arbeitet.

Wie es für Ronaldo weitergehe, wollte Ferdinand nicht prognostizieren. "Das nächste Kapitel für Cristiano? Das hängt davon ab, was seine Motivation ist. In der Champions League spielen? Geld? Irgendwo weiter spielen, wo ein gutes Klima herrscht?", sagte er. Ferdinand spielte zwischen 2002 und 2014 bei United. (APA; 23.11.2022)