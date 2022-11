Lucas Hernandez fällt langfristig aus.

Al Wakrah – Für Fußball-Weltmeister Lucas Hernandez ist die WM in Katar vorzeitig beendet. Wie der französische Verband in der Nacht auf Mittwoch mitteilte, erlitt Hernandez beim 4:1-Auftaktsieg der Franzosen gegen Australien einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie. Der Rekordeinkauf des FC Bayern, der diese Saison auch schon mehrere Wochen wegen eines Muskelbündelrisses im Adduktorenbereich gefehlt hatte, erlitt die Verletzung bereits in der neunten Minute.

Er ist der sechste prominente Ausfall bei beim Weltmeister. Vertreten wird ihn im Turnierverlauf wie nach dessen Einwechslung gegen Australien wohl sein Bruder Theo.

"Wie allen Spielern und Mitarbeitern tut es mir sehr leid für Lucas", sagte Teamchef Didier Deschamps. "Wir verlieren ein wichtiges Element. Lucas ist ein Krieger, und ich habe keinen Zweifel daran, dass er alles tun wird, um zurückzukehren."

Mit ihren Gedanken waren die Gewinner bei ihrem verletzten Kollegen. "Der Sieg ist auch für ihn", sagte Abwehrspieler Benjamin Pavard. "Er ist ein super Kollege, ein super Spieler. Das ist sehr traurig für ihn."

Kane wird untersucht



Englands Kapitän Harry Kane wird sich Medienberichten zufolge vor dem nächsten WM-Spiel seiner Mannschaft am Freitag einer Untersuchung seines rechten Knöchels unterziehen. Der Torjäger habe in der zweiten Hälfte des Auftaktspiels gegen den Iran (6:2) am Montag einen Schlag auf den Knöchel bekommen.

Die Untersuchung solle vor der Partie gegen die USA am Freitag das Ausmaß des Problems feststellen, berichtete die BBC. Kane war gegen den Iran in der 75. Minute ausgewechselt worden. (APA, 23.11.2022)