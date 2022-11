Seit der Nacht auf Sonntag geht die Türkei mit Luftangriffen gegen die syrische Kurdenmiliz YPG und die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK vor.

Foto: REUTERS/NORTH PRESS AGENCY

Damaskus/Straßburg/Brüssel – Die türkische Armee hat nach eigenen Angaben seit Beginn der jüngsten Militäroffensive im Irak und in Syrien 471 Ziele angegriffen. Dabei seien insgesamt "254 Terroristen neutralisiert" worden, erklärte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar am Mittwoch. "Die Operation wird mit Angriffen aus der Luft und mit landgestützten Geschützen fortgesetzt", so Akar. Er machte keine Angaben zu möglichen zivilen Opfern. Seine Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Bodenoffensive möglich

Seit der Nacht auf Sonntag geht die Türkei im Nordirak und in Nordsyrien mit Luftangriffen gegen die syrische Kurdenmiliz YPG und die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK vor. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan erwähnte zuletzt auch die Möglichkeit einer Bodenoffensive gegen kurdische Stellungen.

Die türkische Regierung brachte ihre Luftangriffe in Zusammenhang mit einem Anschlag auf der Istanbuler Einkaufsstraße İstiklal vor über einer Woche. Sie sieht die YPG und die PKK als Drahtzieher des Anschlags, beide hatten das jedoch zurückgewiesen. Die Ermittlungen laufen noch, die genauen Umstände der Tat sind ungeklärt.

EU-Abgeordnete verurteilen Angriffe in Syrien und im Irak

Europaabgeordnete haben fraktionsübergreifend die türkischen Militärangriffe auf kurdische Gebiete in Syrien und im Irak verurteilt. Sie forderten insbesondere den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell auf, nicht länger zu schweigen. Auch die Außenminister von Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich und anderer EU-Staaten müssten sich gegen diese türkischen Angriffe aussprechen, verlangte SPÖ-Delegationsleiter Andreas Schieder in einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Die EU-Abgeordneten, darunter der französische Grüne François Alfonsi und der dänische Linkspolitiker Nikolaj Villumsen, beklagten, die türkischen Armeeangriffe seien ein Vorspiel zu der von Recep Tayyip Erdoğan angedrohten Invasion in Syrien. Dies wäre ebenso wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine eine Verletzung des Völkerrechts. Türkische Kampfjets würden dazu den von Russland kontrollierten Luftraum in Syrien nutzen. Die EU-Parlamentarier verlangten eine rasche internationale Verurteilung des türkischen Vorgehens. (APA, 23.11.2022)