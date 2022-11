Die Trennung von Charles und Diana, Tampongate, Brand von Windsor Castle, Prinz Philips Affäre und wie die Queen damit umgeht – rein inhaltlich bieten die neuen Folgen von "The Crown" einiges an Sprengkraft. Mit maximalem Mediengetöse gestartet, entpuppt sich die neue Staffel der Netflix-Serie jetzt als große Enttäuschung. Schlechtes Casting, flache Interpretationen, mutlose Handlungsstränge kritisiert die Filmwissenschafterin Leonie Kapfer. Ob "The Crown" den Royals schaden kann, wie die Serie Weiblichkeit inszeniert und ob eine fiktionale Serie Dinge erfinden darf, fragen Doris Priesching und Michael Steingruber in der neuen Folge von "Serienreif". (red, 24.11.2022)



