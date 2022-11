Gäste bewirten ist schon schön, aber es braucht gute Vorbereitung, um nicht völlig überfordert in der Küche zu stehen und eigentlich kein vernünftiges Gespräch mit den eingeladenen Menschen führen zu können.

Wer bei derartigen Essenseinladungen mit einem Mehrgängemenü brillieren will, der muss wohl schon Tage vorher mit der genauen Planung beginnen. Ausgefallene und komplizierte Gerichte brauchen schließlich Vorbereitungszeit und einen oft minutiösen Ablauf in der Küche – denn wer will schon ein zusammengefallenes Soufflé servieren?

"Prost – und danke für die Einladung zu diesem Essen! Was gibt es denn?" Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/alvarez

Aber worum geht es eigentlich bei einer Essenseinladung? Im Grunde will man mit Menschen, die einem lieb und wichtig sind, Zeit verbringen, plaudern und gemütlich beisammensitzen. Natürlich ist es gut, wenn man dann ein paar Snacks kredenzen kann, noch besser, wenn es liebevoll zubereitete Speisen sind.

Ist man eine versierte Köchin beziehungsweise ein versierter Koch, hat man vermutlich ein paar Standardspeisen auf dem Menüplan, bei denen man weiß, dass sie keine Raketenwissenschaft in der Küche voraussetzen, immer gelingen und auch noch gut schmecken. Speisen, die sich vorbereiten lassen, sind bei Essenseinladungen klar im Vorteil, denn während ein Auflauf, ein Braten oder ein Ragout im beziehungsweise auf dem Herd vor sich hinköchelt und brät, kann man gemütlich die Gäste empfangen und mit einen Aperitif den hoffentlich schönen Abend einläuten.

Auch Nachspeisen lassen sich oft schon am Vorabend vorbereiten. Ein Tiramisu geht schnell und muss sogar über Nacht ziehen. Diverse Torten oder Kuchen können auch schon am Vortag gebacken werden – kurz vor dem Servieren verpasst man ihnen nur noch den letzten Schliff. Eis, Parfait und diverse Cremes eignen sich für den letzten Gang auch gut. Eigentlich geht es nur darum, eine unkomplizierte Menüabfolge zusammenzustellen, dann hat man Zeit, mit seinen Gästen zu reden und einen gelungenen Abend zu erleben.

Ihre liebsten Gerichte für Essenseinladungen?

Was kochen Sie gerne, wenn Sie Freundinnen und Freunde bewirten? Gehören Sie zu denen, die sich dabei selbst übertreffen wollen, oder legen Sie Wert darauf, unkomplizierte, aber gute Klassiker zu servieren? Was ist dabei schon schiefgegangen, und was stresst Sie an Essenseinladungen besonders? Laden Sie oft Gäste zum Essen ein, und braucht es dafür einen Anlass? Oder werden Sie lieber eingeladen? Berichten Sie im Forum von Ihrem liebsten Standard-Menü! (Judith Wohlgemuth, 25.11.2022)