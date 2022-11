Irrelevante Nachrichten, Audioaufnahmen, Diskussionen zwischen zwei Personen: Vor manchen Chat-Gruppen will man einfach nur davonrennen

"Vielen Dank für eure Diskussion mittels Sprachnachrichten. Ich höre sie mir gleich an." Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/Georgi-Vasilev

Es gibt Chat-Gruppen, die ein schnelles Absprechen ermöglichen. Und es gibt Chat-Gruppen, die nicht existieren sollten. Ständig läutet das Handy, obwohl die Nachricht nur an ein bis zwei Personen des Chats gerichtet ist. Dann gibt es auf jeden Fall auch noch eine Person, die solche Räume auf Whatsapp mit aller Konsequenz dafür nutzt, mittels elend langer Sprachnachrichten ihre Gedanken – und alle anderen Ereignisse, die während der Aufnahme passieren – mit den anderen zu teilen.

Stummschalten, archivieren oder verlassen

Befindet man sich für einige Zeit in solch einem digitalen Verband, kann es hilfreich sein, die Funktion des Stummschaltens zu nutzen. Rutscht die Gruppe mit ihren gefühlt hundert täglichen Nachrichten, die einen nicht betreffen, in der Liste der Konversationen aber immer wieder nach oben, bietet es sich an, diese zu archivieren. Doch selbst diese Form läuft Gefahr, dem Chat nicht zu entkommen: "Warum schreibst du nie zurück?", könnte dann bald gefragt werden, während auch gleichzeitig die Angst wächst, es sich mit Personen der Gruppe zu verscherzen, wenn man nie auf deren Nachrichten antwortet – auch wenn die Geburtstagsfeier, für die die Gruppe angelegt wurde, bereits vor zwei Wochen stattgefunden hat.

Manchmal nagt an einem auch der Gedanke, dass der Chat doch noch für etwas gut sein könnte. Und plötzlich findet man sich so beim Lesen jener Nachrichten wieder, denen man eigentlich aus dem Weg gehen wollte:

Deswegen ist es vielleicht doch gut, manchmal eben nicht allzu leise Servus zu sagen. Doch wie bricht man den Kontakt mit der Gruppe ab, ohne den Eindruck zu erwecken, mit der etwa darin befindlichen Familie zu brechen? Vielleicht sollte man es auch einfach direkt sagen, wenn die Nachrichten zu viel sind, wie "Einmaleins üben" als Kommentar schreibt:

"Meine Frau hat damals nach kurzer Zeit die WA-Elterngruppe verlassen. Ihr letztes Post dort hat in etwa so gelautet: ,Meine Zeit kann ich anderweitig besser verschwenden.'"

Zwar gibt es mittlerweile die frohe Kunde, dass Whatsapp das Verlassen von Gruppen etwas unauffälliger gestaltet, jedoch bedeutet dies nicht, dass etwa die Freundes- oder Familiengruppe die Absenz deswegen nicht mitbekommen könnte. Daher ist es nie zu früh, sich zu überlegen, was wohl die beste Whatsapp-Etikette für solch einen Fall ist.

Wie haben Sie sich verabschiedet?

Haben Sie sich von den qualvollsten Gruppen getrennt, oder tendieren Sie zum Stummschalten und Archivieren? Mit welchem Satz würden Sie sich am liebsten verabschieden? Und welche Gruppe wäre das? Posten Sie im Forum! (Tizian Rupp, 24.11.2022)