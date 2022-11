Von absolut unerlässlich bis vollkommen unnötig reicht die Bandbreite dessen, was in Fachgeschäften für Samtpfoten angeboten wird. Eine der ersten Herausforderungen für die Halterinnen und Halter besteht darin, herauszufinden, was beim eigenen Tier in welche Kategorie fällt.

Suchbild: Sehen Sie hier etwas, das Ihre Gadse absolut nicht nutzt? Foto: Getty Images/iStockphoto/w-ings

Beginnt man, sich damit zu beschäftigen, was man an Zubehör für Katzen so alles käuflich erwerben könnte, realisiert man rasch, dass das Thema ein Fass ohne Boden darstellt. Klarerweise gibt es da diverse Bedürfnisse, die befriedigt werden wollen – ob Essen, Schlafen, Spielen, Körperpflege, Sauberkeit oder Beschäftigung. Und der Handel hat darauf eine Vielzahl an Antworten im Angebot, die freilich nicht immer den Nerv jener treffen, für die sie bestimmt sind.

Individuelle Präferenzen nach Katzenart

Katzen haben bekanntlich ihren eigenen Kopf – und agieren nicht immer so, wie der Mensch sich das vorstellt. Angeschafft wird ein Kratzbaum – genutzt, um die Krallen zu schärfen, wird das Sofa. Erworben wird eine Kuschelhöhle – geschlafen wird überall anders, am liebsten im Menschenbett. Gekauft wird teures Spielzeug – gespielt wird mit anderem Kleinkram aus dem Haushalt wie etwa Weinkorken. Heimgebracht wird Katzengras – geknabbert wird an jeglicher Pflanze, derer man habhaft werden kann. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.



Zusätzlich sind die Präferenzen von Tier zu Tier individuell verschieden, selbst innerhalb der gleichen Spezies. Ist die eine Katze verrückt nach Katzenminze, kann die andere dieser gar nichts abgewinnen. Lässt sich die eine mit großer Ausdauer auf Intelligenzspielzeuge wie Fummelbrett und Activity-Board ein, ist die andere für derlei viel zu ungeduldig und hat wenig Lust auf erschwerte Leckerli-Jagd. Genießt es die eine, bei der Fellpflege durch ausgiebiges Bürsten unterstützt zu werden und schnurrt, sobald man den Kamm zur Hand nimmt, versucht die andere pfauchend, in das ungeliebte Ding zu beißen.

Relative Einigkeit scheint nur in einem Punkt zu herrschen: Nahezu jede Katze findet die Kartonschachtel, in der ein teures Spielzeug verpackt war, zunächst interessanter als den Inhalt und zwängt sich mit großem Genuss auch dann hinein, wenn diese Übung platztechnisch herausfordernd wird.

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Welches Katzenzubehör, das Sie angeschafft haben, wurde von der Adressatin keines Blickes gewürdigt und mutierte zum Staubfänger? Welches ist für Ihr Tier wirklich das Nonplusultra? Was war Ihre teuerste Anschaffung, die sich überhaupt nicht bewährt hat? Und bei welchem dafür nicht vorgesehenen Gegenstand haben Sie gestaunt, wie groß das Interesse Ihrer Katze daran war? Erzählen Sie im Forum! (Daniela Herger, 25.11.2022)