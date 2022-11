In Wien leben zurzeit 427 über 100-Jährige, darunter 361 Frauen und 66 Männer. Foto: imago images/photothek/Florian Gaertner

Wien – Mit der Pandemie ist die Lebenserwartung in Österreich zwar zurückgegangen, im langfristigen Vergleich aber immer mehr gestiegen. In Wien hat sich so die Zahl der über 100-Jährigen in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt. Gab es 2002 noch 188 Menschen, die älter als 100 Jahre alt waren, so lebten Anfang November bereits 427 über 100-Jährige in der Bundeshauptstadt. Laut dem Melderegister war am 1. November die älteste Wienerin 114 Jahre alt, der älteste Wiener 105.

Unter den über 100-Jährigen waren Anfang November 361 Frauen und 66 Männer. In den Pflegewohnhäusern des Wiener Gesundheitsverbunds lebten Mitte November 14 Frauen und drei Männer im Alter zwischen 100 und 105 Jahren.

Lebenserwartung niedriger als 2019

Die vorliegenden Daten ermöglichen auch eine vorläufige Schätzung der Lebenserwartung des Jahres 2021: Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie lag die durchschnittliche Lebenserwartung für Männer bei 78,8 und für Frauen bei 83,8 Jahren.

Gegenüber 2020 ging die Lebenserwartung bei Männern leicht zurück (2020: 78,9 Jahre), während sie bei Frauen geringfügig stieg (2020: 83,7 Jahre). Bei beiden Geschlechtern liegt die Lebenserwartung jedoch merklich unter dem Niveau vor Beginn der Pandemie (2019: 79,5 bei Männern, 84,2 bei Frauen). (APA, 23.11.22)