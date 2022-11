Foto: APA/Pfarrhofer

Wien – Ex-Tennisprofi Clemens Trimmel und Michael Sulzbacher sind in ihren Führungspositionen der Bundes-Sport GmbH (BSG) für weitere fünf Jahre bestätigt worden. Trimmel bleibt als Geschäftsführer für Förderungsbelange der BSG zuständig, Sulzbacher ist für den kaufmännischen Bereich verantwortlich und Geschäftsführer der Bundessporteinrichtungen GmbH (BSPEG). Sportminister Werner Kogler (Grüne) folgte dem Vorschlag der Auswahlgremien.

Für den Posten von Trimmel gab es elf Bewerber, für den Posten Sulzbachers sechs. Die Amtsinhaber waren in beiden Fällen die im Vorschlag Erstgereihten. "Aus den Einschätzungen des Aufsichtsrates bzw. der Findungskommission gingen Mag. Trimmel und Mag. Sulzbacher eindeutig als geeignetste Kandidaten hervor. Ich gratuliere den neuen, alten Geschäftsführern der Bundes-Sport GmbH bzw. der Bundessporteinrichtungen GmbH zur Bestellung und wünsche weitere fünf erfolgreiche Jahre im Dienste des österreichischen Sports", erklärte Kogler in einer Aussendung vom Mittwoch.

Beide wiederbestellten Funktionäre freuten und bedankten sich. "Wir befinden uns noch immer am Beginn einer Entwicklung und werden unsere Überlegungen und Ziele auch in Zukunft konsequent verfolgen und die Umsetzung wirkungsorientierter Maßnahmen langfristig und kontinuierlich vorantreiben", so Trimmel. Die BSG wurde mit 1.1.2018 gegründet, fördert Sportverbände, -organisationen und -institutionen und führt damit verbundene Kontrollen und Evaluierungen durch. (APA; 23.11.2022)