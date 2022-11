Die Stadt in der Provinz Lecce fürchtet wie viele andere italienische Gemeinden um ihre Existenz. Um neue Bewohner anzulocken, gibt man sich großzügig

Die Stadt Presicce liegt am Absatz des italienischen Stiefels in Apulien. Foto: iStock / Getty Images Plus/tagstiles

Das Modell scheint Schule zu machen: Um neue Einwohnerinnen und Einwohner anzulocken, bieten italienische Gemeinden Häuser zum Spottpreis an. Das Dorf Biccari in Apulien ist so ein Beispiel aus dem Jahr 2021. Dort wurden Häuser ab einem Euro angeboten, um das Dorf wiederzubeleben. Solche Aktionen sorgen auch dank ihrer Verbreitung über soziale Medien weltweit für Aufsehen.

Wie jetzt die Aktion der malerischen Stadt Presicce, Provinz Lecce, wie Biccari in Apulien gelegen, zeigt. Dort bieten die Gemeinde Interessierten bis zu 30.000 Euro, wenn sie sich eine Wohnung kaufen – und Presicce zu ihrem Wohnsitz erklären, berichtet CNN. Noch besser: Die Häuser, die im Rahmen dieses Angebots zum Verkauf stehen, kosten ab etwa 25.000 Euro. Wie andere billige Immobilien, die in ganz Italien zum Verkauf stehen, wurden sie von ihren ursprünglichen Besitzern schon lange aufgegeben. Sie befinden sich zum Großteil im historischen Zentrum des Städtchens mit etwas mehr als 5.000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Der Stadtkern selbst soll in den kommenden Jahren ebenfalls renoviert werden. Dafür stehen der Stadt künftig jährlich rund eine Million Euro zu. Welche Häuser zu welchem Preis zum Verkauf stehen werden, soll in den kommenden Wochen auf der Website der Stadt veröffentlicht werden. Etwas Eigenkapital mitzunehmen, dürfte jedenfalls auch nicht schaden.

Die Lage von Presicce ist jedenfalls gut. Die Stadt liegt am Absatz des italienischen Stiefels, etwa zehn Kilometer entfernt von den nächsten Stränden Torre Pali Beach oder Playa Blanca, wie bei Travelbook zu lesen ist: In etwa 16 Kilometer Entfernung befinden sich hübsche Strände, zerklüftete Klippen und das klare Wasser von Santa Maria di Leuca. Den Ort selbst umgibt das ländliche Apulien mit seinen Olivenhainen, kuppelförmigen Steinkapellen und byzantinischen Krypten. Viel los ist in der Gegend nicht, die nächste größere Stadt, Lecce, ist 65 Kilometer entfernt. (red, 24.11.2022)