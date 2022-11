Das Spiel hat erstmals eine offene Welt. Foto: Nintendo

Der kürzliche Release der Pokémon-Spiele "Karmesin und Purpur" sorgte nicht unbedingt für Begeisterung unter Fans. Die eigentlich begrüßenswerte Entwicklung hin zu einer offenen Spielwelt wird getrübt von technischen Problemen und mangelnder Qualität in Sachen Grafik. Der STANDARD-Test berichtete. Das spiegelt sich auch auf Metacritic wider, wo das Spiel mit einer Nutzerwertung von 2,9 von zehn zu kämpfen hat.

Einigen Spielerinnen und Spielern scheinen die Probleme so stark aufzustoßen, dass sie von Nintendo eine Rückerstattung des Kaufpreises verlangen, berichtet "Kotaku". Auf Reddit diskutieren einige von ihnen über das Thema und bezeichnen den Pokémon-Titel teils als unspielbar. Bei allzu viel Action leidet die Performance massiv, absackende Framerates und Ruckler sind an der Tagesordnung.

Rückerstattungen

"Ich habe letzte Nacht eine Rückerstattung im E-Shop für Violet bekommen, nachdem ich das Gefühl hatte, dass das Spiel nicht in einem für AAA-Games akzeptablen Zustand ist", schreibt ein User auf der Social-Media-Plattform. Ihm zufolge wusste der Support-Mitarbeiter bereits über die Probleme Bescheid. Ein weiterer Nutzer berichtet von einem ähnlichen Erlebnis, er sei im Anschluss aber darauf hingewiesen worden, dass es "Bewertungsportale von Drittanbietern" gebe, wo er sich künftig vor dem Kauf informieren solle.

Interessant ist, dass die auf Metacritic gesammelten Reviews von Gaming-Medien zu großen Teilen positiv ausfallen. Die Gesamtwertung liegt in dieser Kategorie bei 76 von 100. Hervorgehoben wird dabei meist die Innovation in Sachen Weltgestaltung, die die technischen Probleme in den Hintergrund drängen würde. (red, 23.11.2022)