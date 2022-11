Hört sich den Bericht über den Tod ihres Vaters an: Tuulia Eloranta als Eveliina in "Helsinki-Syndrom", Arte, 21.45 Uhr. Foto: Fisher King Oy

19.40 REPORTAGE

Re: Krieg ums Panzerdenkmal – Estland und seine Russen Über 90 Prozent der 54.000 Einwohner der estnischen Grenzstadt Narva sind russischstämmig, doch eine Minderheit der Esten regiert die Stadt. Bis 20.15, Arte

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Kalte Zeiten Karitative Organisationen schlagen Alarm wegen der Anzahl an Menschen, die Gas- und Stromrechnungen nicht mehr zahlen können. Am Schauplatz-Reporterin Kim Kadlec zeigt, mit welchen Strategien die Menschen versuchen, den nahenden Winter in kalten Wohnungen zu überdauern. Bis 22.00, ORF 2

21.45 SERIENFINALE

Helsinki-Syndrom (4–8/8) (F 2022, Marko Mäkilaakso) Kleinunternehmer und Familienvater Elias Karo nimmt Journalisten als Geiseln, damit sie die wahren Umstände hinter dem Konkurs seiner und anderer Familien im Zuge der Bankenkrise der 1990er-Jahre enthüllen. Bis 1.15, Arte

22.10 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Zittern vor dem Winter – Kostenfalle Krieg? Es diskutieren Ex-E-Control-Vorstand Walter Boltz, Publizistin Birgit Kelle, Politologe Ralph Schöllhammer, Sicherheitsexperte Alexander Dubowy und Restaurantmanager Josef Les. Bis 23.20, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Themen sind umstrittene Geschäfte österreichischer Unternehmen bei der WM in Katar, wie der Staat Milliarden an Übergewinnen abschöpft und wie künstliche Intelligenz die Wirtschaft verändert. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl ORF-Wissenschaftsjournalist Günther Mayr, Youtuberin Renée Veyla und die Rosenheim-Cops-Schauspieler Marisa Burger und Max Müller sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

23.30 DRAMA

Das schönste Paar (D/F 2018, Sven Taddicken) Für Malte (Maximilian Brückner) und Liv (Luise Heyer) wird ihr Urlaub in Mallorca nach einem Überfall zum Albtraum. Zwei Jahre später hat das traumatisierte Paar einigermaßen ins Leben zurückgefunden – bis Malte dem Peiniger von damals in seiner Heimatstadt begegnet. Bis 1.00, WDR