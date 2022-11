Foto: APA/GERT EGGENBERGER

Ljubljana – Der Villacher SV hat sich am Mittwoch in der ICE Hockey League auf den dritten Tabellenplatz verbessert. Die Kärntner behielten im Spiel der 40. Runde bei Olimpija Ljubljana mit 5:2 (2:0,1:2,2:0) die Oberhand und zogen um einen Punkt an Titelverteidiger Red Bull Salzburg vorbei. Beim fünften VSV-Sieg in Folge traf Chris Collins (20./SH, 42.) doppelt. Die weiteren Tore gingen auf das Konto von Robert Sabolic (11.), Benjamin Lanzinger (23.) und Alexander Rauchenwald (59./EN). (APA, 23.11.2022)