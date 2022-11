Ein großer Erfolg für die Wölfinnen. Foto: APA/EVA MANHART

Der SKN St. Pölten hat am Mittwoch in der UEFA Women’s Champions League am dritten Spieltag der Gruppenphase seinen ersten Sieg gefeiert. Bei Slavia Prag gelang den St. Pöltnerinnen ein 1:0-Auswärtserfolg.

Maria Mikolajova erzielte in der ersten Minute der Nachspielzeit das Goldtor, Kapitänin Jasmin Eder sah in der 94. Minute die Gelb-Rote Karte und ist für das Rückspiel gesperrt.

In der Tabelle rangieren die Wölfinnen hinter Wolfsburg und AS Roma, die am Abend aufeinandertreffen, auf Rang drei mit drei Punkten Rückstand. (red, 23.11.2022)

Ergebnisse der Gruppe B der Frauen-Fußball-Champions-League

Slavia Prag – SKN St. Pölten 0:1 (0:0). Mlada Boleslav

Tor: Mikolajova (91.). Gelb-Rote Karte: Eder (93./Foul/St. Pölten)