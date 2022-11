Das Salzburger Maskottchen darf in naher Zukunft auch ein Frauenteam anfeuern. Foto: IMAGO/Peter Hartenfelser

Salzburg – Laut Bericht der "Salzburger Nachrichten" steigt Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg in den Frauenfußball ein. Demnach schicken die "Bullen" ab Sommer 2023 in "enger Kooperation" mit Frauen-Erstligist FC Bergheim ein eigenes U16-Team ins Rennen, ein Jahr später soll die Gründung einer U20 erfolgen, die auch Spielerinnen für Bergheims Kampfmannschaft stellen soll. Den "SN" zufolge ist Salzburg das jährlich einen sechsstelligen Euro-Betrag wert.

"Wir haben den Damen- bzw. Mädchenfußball in Salzburg ja lange evaluiert. Aktuell spielen 1200 im Bundesland Fußball", wurde Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund zitiert. "Unsere Intention ist es, die Entwicklung des Frauenfußballs zu forcieren, analog zur Ausrichtung unseres Clubs, und dann erst in die Professionalisierung zu gehen."

Warum dies nicht bereits früher erfolgte, wie von zahlreichen Akteurinnen gewünscht? "Jeder weiß, was in unserem Verein in den vergangenen Jahren passiert ist, wie rasant wir uns entwickelt haben. Darauf haben wir uns mit all unserer Kraft konzentriert", sagt Freund. "Jetzt fühlen wir uns bereit und sehen auch den richtigen Zeitpunkt, diesen Schritt zu gehen", sagt er, "und zwar in einer Partnerschaft mit dem FC Bergheim, der bisher ja einen hervorragenden Job im Frauenfußball gemacht hat."

Mit Vizemeister Sturm Graz, der Wiener Austria und SCR Altach, der in einer Spielgemeinschaft mit dem FFC Vorderland tätig ist, sind drei Männer-Bundesliga-Vereine auch im Frauenbereich im Oberhaus vertreten. Erst heuer zog Rapid nach, die den Sommer 2024 als Einstiegszeitpunkt anvisieren. Nun zeichnet sich auch beim Ligakrösus zumindest mittelfristig ein konkretes Engagement im Erwachsenenbereich ab. (APA, red, 24.11.2022)