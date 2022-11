Kreativchef Demna Gvasalia alias Demna mit Kim Kardashian beim Besuch der Met-Gala 2021 Foto: REUTERS/Andrew Kelly

Kleinkinder halten Bären in BDSM-Geschirr in ihren Händen, ein Motiv in der Frühjahrskampagne 2023 beinhaltet die Fotokopie eines Auszugs aus einem Gerichtsurteil über Kinderpornografie – die zuletzt veröffentlichten Werbekampagnen des Modehauses Balenciaga erzeugten so viel Unmut auf den Social Media-Plattformen, dass das Unternehmen umgehend reagierte.

Balenciaga entfernte die Kampagnenbilder, die der italienische Fotograf Gabriele Galimberti in Anlehnung an eine Serie, die Kinder mit Kuscheltieren in ihren Kinderzimmern zeigt, geschossen hatte sowie die Frühjahrskampagne 2023.

Außerdem entschuldigte sich Kreativchef Demna Gvasalia alias Demna auf der Plattform Instagram für die Kampagnen. Das Unternehmen gehört zu den umsatzstärksten Modemarken des Luxuskonzerns Kering. (red, 24.11.2022)