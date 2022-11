Das Tian Bistro wagt sich einen Winter lang auf die Skipiste in Zürs, und in der Wiener Innenstadt sperrte Thum eine Schinkenbar auf

Aufgeschnitten wird im ersten Bezirk

In der Herrengasse 6 hat Schinkenspezialist Thum ein Pop-up eröffnet. In der selbst titulierten "Schinkenbar" gibt es allerlei Aufschnitt auf Tellern, mit Gurken und Kren, oder aber auch aufs Brot. Das kommt natürlich von Joseph. Zum Trinken bietet man Wein, Bier und Saft an. Ob man auf Dauer in der Innenstadt bleibt, weiß man noch nicht, bis Ostern hat man jedenfalls Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr geöffnet.



Arlberg, der Weinberg

Winter ist ja eigentlich Glühweinzeit. Nicht in Lech Zürs am Arlberg: Dort dreht sich alles um normalen Wein – und auch Essen – beim "Arlberg Weinberg". Von 8. bis 18. Dezember werden bei zahlreichen Events nationale wie internationale Weine ins Rampenlicht gestellt. Tickets sind für die meisten Veranstaltungen noch erhältlich, unter anderem für ein Dinner in der Roten Wand für 450 Euro.



Veggieküche auf der Piste





Im Zuge des Weinbergs zieht es auch Paul Ivić nach Vorarlberg – nur ein bisserl länger. Von 17. Dezember bis 10. April findet das Tian Bistro am Berg im Hotel Edelweiss in Zürs eine Herberge. Sharing-Menüs will man am Abend auftischen, Naturweine stehen auch hier ganz oben auf der Getränkekarte.

Neni-Team expandiert



Eigentlich für den Sommer geplant, eröffnet der nächste Neni-Lokalsprössling am 1. Dezember. In der Biberstraße 8 im ersten Bezirk macht Haya Molcho gemeinsam mit Sohn Nuriel das C.O.P. auf, ein Akronym für Collection of Produce. Das wiederum heißt so viel wie Erzeugnisansammlung und meint wohl alle Lebensmittel. Wir fragen bei einem Lokalaugenschein dann näher nach. Die Nenis betreiben das neue Lokal aber nicht alleine. Mit an Bord ist Elihay Berliner, der auch als Küchenchef fungiert. Mediterran soll die Küche werden.

Käse trifft Frucht

Dass die Kombination aus würzigem Käse und süßem Obst zusammenpasst, ist bekannt. Die Wiener Brötchenmacher von Trzesniewski feiern ihr 120. Jubiläum und bringen zum Ende des Jubeljahres ein Festtagsbrötchen heraus: mit Gorgonzola und Erdbeere. Rosa Pfeffer soll für eine angenehme Schärfe sorgen. (rec, 29.11.2022)