Der ORF und die Kreativwirtschaft: Vorzeigeprojekt "Totenfrau", im Bild Anna Maria Mühe und Sebastian Hülk. Foto: ORF/Mona Film/ Barry Films/Petro Domenigg

Wien – Wenn es um die Finanzierung und die Gebühren des ORF geht, sind die warnenden Rufe der österreichischen Film- und Kreativwirtschaft rasch zur Stelle. Nun braucht der ORF bis Ende 2023 ein neues Finanzierungsmodell nach der heutigen GIS. Und so warnten Filmschaffende Donnerstag im ORF-Publikumsrat: "Die österreichische Produzentenlandschaft lebt und stirbt mit dem ORF."

Diese Warnung sprach Andreas Kamm aus, geschäftsführender Gesellschafter des Produktionsriesen MR Film und Vorsitzender der Berufsgruppe Fernsehfilm. Er versicherte dem ORF und seinem Generaldirektor Roland Weißmann auf dem Küniglberg: "Wir werden immer für einen starken ORF kämpfen" – und für seine Finanzierung. Denn: "Wir sitzen mit dem ORF und mit dem Publikum in einem Boot."

"Ohne ORF geht nichts"



"Ohne den ORF geht schlicht weg nichts", formuliert das der steirische Produzent Matthias Ninaus (Ran-Film).

Produzent Kamm regt Mindestquoten für die Programmproduktion an. Seine Zielwerte: mindestens 20 Prozent vom ORF-Umsatz sollten dafür reserviert werden – oder "zumindest 30 Prozent der Gebühren".

Derzeit verpflichtet sich der ORF über drei Jahre – 2022 bis 2024 – zu einem Auftragsvolumen von 306 Millionen Euro, davon 165 Millionen Euro für fiktionale Produktionen.

Kamm wünscht sich und der Branche längerfristige Planung, und erklärt das etwa mit der Entwicklung der ORF/Netflix-Produktion "Vienna Blood". Die Entwicklung der Serie habe sieben Jahre gedauert und 800.000 Euro gekostet. "Wenn wir uns von einem Jahr zum nächsten hanteln, blutet die Produktionswirtschaft aus." Budgets würden "spärlich valorisiert", in Zeiten hoher Inflation eine große Unsicherheit; Kamm monierte zudem, dass große Produktionen mangels Abspielbudgets beim ORF liegen bleiben (erst mit der Ausstrahlung wird ein Teil der Auftragssumme fällig).

"Wir wissen nicht, wieviel Geld wir ab 2024 zur Verfügung haben werden."

Längerfristige Planung fällt gerade jetzt etwa Michael Krön schwer, er managt als Chefproducer des ORF das ORF-Fernsehbudget. Er verweist auf das 2023 anstehende, aber noch zu verhandelnde künftige Finanzierungsmodell für den ORF: "Wir wissen nicht, wieviel Geld wir ab 2024 zur Verfügung haben werden."

Der Verfassungsgerichtshof hat die aktuelle GIS aufgehoben, weil sie nicht für Streaming eingehoben wird – das sei verfassungswidrig. Zur Diskussion stehen nun eine auf Streaminggeräte erweiterte GIS, eine Haushaltsabgabe oder eine Finanzierung aus dem Bundesbudget – in noch festzulegender Höhe. 2022 nimmt der ORF mit GIS-Gebühren rund 660 Millionen Euro ein, zwei Drittel seines Milliardenbudgets.

Krön äußerte sich im Publikumsrat "zuversichtlich", in "fast allen Fraktionen" sieht er "Verständnis dafür, was der ORF für die Gesellschaft in Österreich leistet".

"Nicht konkurrenzfähig"

Der Chefproducer erinnerte auch an die ORF-Forderung nach mehr Möglichkeiten im Streaming: "Wenn ich den digitalen Verwertungsarm nicht habe, wir digital nicht besser verwerten können, sind wir gar nicht mehr konkurrenzfähig. Das Publikum hat die Produktionen ja bezahlt – und sie verschwinden nach sieben Tagen". Der ORF will für Streaming oder online first produzieren können und Produktionen länger als sieben Tage abrufbar anbieten.

Die Sitzung des Publikumsrats läuft noch, Updates folgen.

(fid, 24.11.2022)