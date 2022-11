In Österreich wurden 2022 bereits 28 Frauen getötet. Wieso sind Frauen in Österreich so gefährdet? Der Fall einer 2021 getöteten Wienerin zeigt strukturelle Missstände und Behördenversagen

Inside Austria Frauenmorde in Österreich (2/3): Eine Tochter ermittelt

Im Durchschnitt 32 Frauen werden in Österreich jedes Jahr getötet – die meisten davon von ihren Partnern oder Ex-Partnern. In dieser und der nächsten Folge von "Inside Austria" fragen wir, warum Partnerschaften für Frauen so oft gefährlich sind und warum der Staat Gewaltbetroffene nicht besser schützt. Dazu rekonstruieren wir den Fall einer der 29 Frauen, die im vergangenen Jahr ermordet wurden.

Im zweiten Teil der Reihe zeichnen wir nach, wie die Suche nach der getöteten Frau ablief und warum die Angehörigen der Polizei Behördenversagen vorwerfen. Wir fragen, wieso Gewalt an Frauen so selten überhaupt zur Anzeige gebracht wird. Und wir versuchen herauszufinden, ob die Politik in Sachen Gewaltschutz genug unternimmt. (red, 26.11.2022)



In dieser Folge zu Gast: Sara (anonymisiert, Tochter eines Femizid-Opfers), Beate Hausbichler (Leiterin des Ressorts dieStandard), Michaela Egger (Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums in Niederösterreich). Moderation: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp. Skript und Gestaltung: Lucia Heisterkamp und Antonia Rauth. Mitarbeit: Ole Reißmann und Zsolt Wilhelm. Produktion: Christoph Grubits