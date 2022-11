In dieser Galerie: 2 Bilder Foto: Kindernothilfe Foto: Kindernothilfe

Wien – Die Kindernothilfe Österreich startet eine zehntägige Onlinekampagne in Österreich, Deutschland, Luxemburg und der Schweiz, um auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen.

Die Zahlen seien erschreckend, schreibt die Kindernothilfe in einer Aussendung: "Eine von drei Frauen weltweit erlebt Gewalt – oftmals von ihrem Partner oder in ihrem familiären Umfeld. Mädchen sind besonders gefährdet: Die Weltgesundheitsorganisation WHO gibt an, dass 20 Prozent aller Mädchen weltweit Opfer von sexualisierter Gewalt oder anderer Formen des Missbrauchs werden. Mehr als 15 Millionen Mädchen werden jährlich zwangsverheiratet. Mindestens 200 Millionen Mädchen und Frauen wurden an ihren Genitalien verstümmelt, die meisten davon jünger als fünf Jahre."

Auf den Sujets sind etwa die Kindernothilfe-Österreich-Botschafterinnen und – Botschafter Bianca-Maria Braunshofer und Katja Fetty von o*books, Influencerin Leonie-Rachel Soyel sowie die Gesangskapelle Hermann zu sehen.