Ein charismatischer Gründer, der sich gezielt als "der Gute" in der Kryptobranche positioniert. Eine Absturz, der seinesgleichen sucht. Interne Dokumente, die ernsthafte Fragen aufkommen lassen, wie irgendwer diese Firma überhaupt jemals ernst nehmen konnte. Aufstieg und Fall der Kryptobörse FTX bieten wahrlich genug Material für die Dramatisierung in Form eines Films oder einer Serie. Dieses Potenzials ist man sich natürlich auch in der Unterhaltungsindustrie bewusst, also geht es jetzt schnell.

Los geht's

Amazon hat eine Miniserie zu FTX in Auftrag gegeben, berichtet "Variety". Als Produzenten agieren unter anderen die Russo-Brüder, die bei einigen der zentralen Filme des Marvel Cinematic Universe Regie geführt haben – darunter "Avengers: Endgame". Laut dem Bericht ist derzeit noch offen, ob sie auch bei einzelnen Episoden der FTX-Serie die Regie übernehmen werden. Das Drehbuch für die Pilotfolge soll David Weil schreiben, der zuvor etwa für die Nazijägerserie "Hunters" verantwortlich zeichnete.

Derzeit visiert man acht Folgen an, die Produktion soll im Frühjahr 2023 starten. Die Grundlage für das Drehbuch sollen Insiderberichte von Journalisten bilden, die FTX und dessen Gründer Sam Bankman-Fried schon länger beobachten. Informationen zu Schauspielern oder weitere Details gibt es angesichts des frühen Projektstatus natürlich noch nicht.

Gutes Material

In einer gemeinsamen Stellungnahme betonen die Russo-Brüder die große Serientauglichkeit dieser Affäre. Es handle sich dabei um einen der größten Betrüge aller Zeiten. Zudem streife die Story viele Themen – von der Celebrity-Kultur über Politik, Wissenschaft und Tech hin bis zu Sex, Drogen und dem Finanzwesen.

FTX wurde lange als eines der Vorzeigeunternehmen der Branche gefeiert, Gründer Bankman-Fried gab sich sogar offen für staatliche Regulierung. Anfang November brach all das aber in sich zusammen, die Kunden stehen vor einem milliardenschweren Scherbenhaufen.

Interesse

Die extremsten Ausformungen der Tech-Welt sind zuletzt immer öfter in den Fokus von Serienmachern geraten. Mit "The Dropout" wurde etwa die Theranos-Saga rund um Elizabeth Holmes als Miniserie mit Amanda Seyfried aufgearbeitet, in "WeCrashed" wurde ähnlich prominent besetzt die Geschichte von WeWork nacherzählt. Anne Hathaway und Jared Leto übernahmen dabei die Titelrollen. Das Uber-Drama fand wiederum in "Super Pumped" mit Joseph Gordon-Levitt seinen Niederschlag. (apo, 24.11.2022)