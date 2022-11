Seit der Nacht auf Sonntag geht die Türkei im Nordirak und in Nordsyrien mit Luftangriffen gegen die YPG und die verbotene PKK vor. Foto: REUTERS / NORTH PRESS AGENCY

Damaskus/Istanbul/Wien/Ankara – Die Türkei hat Aktivisten zufolge erneut kurdische Ziele im Norden Syriens angegriffen. Türkische Streitkräfte hätten am Donnerstag mehrere Dörfer beschossen sowie ein Gebiet per Drohne attackiert, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Berichte über Tote oder Verletzte gab es zunächst nicht. Auch ein Militärstützpunkt der syrischen Regierungskräfte in der Nähe von Kobanê soll bombardiert worden sein.

Angriffe seit der Nacht zum Sonntag

Die Türkei setzt nach eigenen Angaben auch Geschütze am Boden ein. Seit der Nacht zum Sonntag geht die Türkei im Nordirak und in Nordsyrien mit Luftangriffen gegen die YPG und die verbotene Kurdische Arbeiterpartei (PKK) vor. Ankara macht sie für einen Anschlag auf der Istanbuler Einkaufsstraße Istiklal vor fast zwei Wochen verantwortlich. Beide Gruppen haben dies jedoch zurückgewiesen. Die USA sehen die YPG als Partner im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" in Syrien.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan erwähnte auch die Möglichkeit einer Bodenoffensive gegen kurdische Stellungen. Bisher hat die Türkei seit Sonntag eigenen Angaben zufolge hunderte Ziele angegriffen und dabei insgesamt "254 Terroristen neutralisiert".

Ernst-Dziedzic warnt vor Erdoğan als "Sicherheitsrisiko"

Der "Islamische Staat" profitiere von den türkischen Luftangriffen auf kurdische Stellungen in Syrien und im Irak: Davon ist die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, überzeugt und warnt vor einer Gefahr auch für Europa. Denn jene, die die IS-Kämpfer in den Kurdengebieten in Schach hielten, würden bombardiert. "Eine fragile Situation", sagte sie am Donnerstag zur APA. Erdoğan sei ein "Sicherheitsrisiko". (APA, red, 24.11.2022)