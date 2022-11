Werden von einem Mordfall zusammengeführt: Ronald Zehrfeld (links) und Elmar Wepper in "Das unsichtbare Mädchen", Arte, 21.45 Uhr. Foto: ZDF / Julia von Vietinghoff

19.40 REPORTAGE

Re: Ecstasy für Europa – Einsatz gegen niederländische Drogenlabore In der niederländischen Provinz wird in illegalen Drogenlaboren Ecstasy und Crystal Meth hergestellt. Bauern werden bestochen oder erpresst, ihre Scheunen an die Mafia zu vermieten. Bis 20.15, Arte

21.45 KRIMI

Das unsichtbare Mädchen (D 2021, Dominik Graf) Der Fall eines vor elf Jahren an der deutsch-tschechischen Grenze verschwundenen Mädchens hat den pensionierten Kommissar Altendorf (Elmar Wepper) nie losgelassen. Ein aktueller Mordfall bringt ihn mit dem unkonventionellen Kommissar Tanner (Ronald Zehrfeld) zusammen. Von Dominik Graf (Die geliebten Schwestern) mit viel Verve und Gespür für seine Schauplätze in Szene gesetzt. Bis 23.30, Arte

22.10 THRILLER

Die üblichen Verdächtigen (The Usual Suspects, USA 1995, Bryan Singer) Fünf Kriminelle landen wegen eines Verbrechens, das sie nicht begangen haben, bei einer Polizeigegenüberstellung. Bald kommen sie dahinter, dass es sich dennoch um keinen Zufall handelt. Fintenreicher Thriller von Bryan Singer (Bohemian Rhapsody) mit Gabriel Byrne, Stephen Baldwin, Pete Postlethwaite und Benicio del Toro. Bis 23.50, ZDF neo

22.15 SCIENCE-FICTION

Blade Runner: Final Cut (USA/HK 1982, Ridley Scott) Ridley Scotts dunkles, ursprünglich mäßig erfolgreiches, dafür umso wirkungsmächtigeres Science-Fiction-Meisterwerk in der definitiven Final-Cut-Version des Regisseurs. Bis 0.40, Tele 5

23.35 DOKUMENTATIONEN

Universum History: Flucht durch die Puszta – Im Fadenkreuz der Roten Als Stella Andrássy 1948 ihr Buch Fire over the Puszta veröffentlicht, spricht sie darin auch das Tabuthema "sexuelle Gewalt gegen Frauen im Zweiten Weltkrieg" an. Der Film basiert auf ihrer Erzählung, die ein Schlaglicht auf den Missbrauch von Frauen wirft, aber auch von Solidarität, Mut und Hoffnung handelt. Ab 23.20 ist die Doku Margarethe Ottillinger – Die Frau, die zu viel wusste über eine Wirtschaftsexpertin zu sehen, die 1948 von Linz in die Sowjetunion verschleppt wurde. Bis 0.05, ORF 2