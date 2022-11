"Edition Zukunft – Der Podcast" wird unterstützt von der Arbeiterkammer Wien. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.

Die Demokratie ist in einer Krise, der Populismus boomt. Viele sind skeptisch gegenüber demokratischen Institutionen, dem Rechtsstaat und auch Liberalismus. Warum das so ist, darüber schreibt Politologe Herfried Münkler in seinem neuen Buch "Die Zukunft der Demokratie". Eric Frey hat mit ihm auf der Buchmesse Wien darüber gesprochen. (Julia Beirer, 25.11.2022)