Sie beschütten Kunstwerke mit Farbe, kleben sich an der Straße fest und besetzen Uni-Hörsäle. Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten haben in den vergangenen Wochen ihre Proteste in Europa deutlich erweitert und sorgen mit provokanteren Aktionen in London, Paris, Berlin, aber auch Wien, wo ein Klimt-Gemälde mit Farbe beschüttet wurde, für hitzige Debatten.

Aber ist das die richtige Form des Protests, oder gehen diese Aktionen zu weit? Die Botschaft der Proteste in den Museen und Galerien scheint ja klar zu sein: Wenn ihr uns die Zukunft nehmt, nehmen wir euch die Vergangenheit. Können die jungen Aktivisten ihre Ziele erreichen, oder bringen sie bloß die Gesellschaft, die laut Umfragen die Proteste mehrheitlich kritisch sieht, gegen sich auf?

Rund um diese Fragen geht es diese Woche beim Videotalk "STANDARD mitreden". Mit dabei ist Amina Guggenbichler, Sprecherin der Gruppe "Erde brennt", die aktuell unter anderem an der Uni Wien eine Hörsaalbesetzung durchführt. Mit ihr diskutieren Karl Mahrer, der Chef der ÖVP Wien, sowie Florian Wagner von der Letzten Generation, der am Dienstag vergangener Woche im Leopold-Museum eine Öl ähnelnde Farbe auf das Gemälde "Tod und Leben" von Klimt schüttete.

Zu Gast sind der Politikwissenschafter Oliver Marchart, der intensiv zu Protestbewegungen geforscht hat, sowie Wolfgang Muchitsch, Präsident des Museumsbundes, der Dachorganisation der österreichischen Museen.

Schreiben Sie uns hier im Forum, wie Sie die Protestaktionen sehen und bewerten. Die spannendsten Beiträge wollen wir diskutieren. Zu sehen gibt es die Sendung ab Sonntagmittag. Moderation: András Szigetvari. (red, 24.11.2022)