Unter dem aktuellen Firmenchef Satya Nadella hat sich Microsoft zu einem Linux-freundlichen Unternehmen gewandelt. Foto: Microsoft

Ein Linux innerhalb von Windows: Was in früheren Jahren aus Microsoft-Perspektive komplett undenkbar geworden wäre, ist mittlerweile zu einem gerade von Entwicklern sehr geschätzten Feature des Betriebssystems geworden. Seit der ersten Vorstellung im Jahr 2016 gab es mehrere große Umbauten, nun gibt es einen neuen Meilenstein – und eine klare Richtung.

Stabil

Mit der Version 1.0 stellt Microsoft klar: Jene Version des Windows Subsystem for Linux, die über den eigenen Store vertrieben ist, stellt die Zukunft dar. Zwar soll die direkt in Windows 10 und Windows 11 integrierte Variante von WSL vorerst weiter gewartet werden, neue Features und frische Entwicklung wird es aber nur mehr in der Store-Version geben, stellt Microsoft in einem Blog-Posting fest. Mit der Version 1.0 wird nun übrigens auch offiziell die Vorschauphase beendet.

Der Vertrieb über den Store hat auch aus Nutzersicht einen wichtigen Vorteil: Funktioniert damit doch nun auch grafische Linux-Anwendungen unter Windows 10. Die neue Default-Wahl soll dabei übrigens auf allen Wegen durchgesetzt werden, selbst wer künftig WSL über die Kommandozeile – also die Powershell – installieren will, wird die Store-Version serviert bekommen.

Vereinheitlichung

Microsoft erhofft sich durch diesen Schritt einerseits flottere Updates für WSL aber auch eine Vereinheitlichung. Das strebt man auch an anderer Stelle an: So soll künftig die alte WSL-1-Technik nur mehr auf expliziten Wunsch genutzt werden, von Haus aus wird immer WSL 2 verwendet. Damit könne man einfach sagen: "WSL ist eine App im Microsoft Store, mit der Sie echtes Linux ausführen können, das sich direkt in Windows integriert", formuliert es das Unternehmen.

Zur Erläuterung: WSL 1 und WSL 2 unterscheiden sich fundamental darin, wie der Linux-Support funktioniert. Kam früher eine Binäremulation zum Einsatz, entschloss sich Microsoft später zu einem Virtualisierungsansatz. (apo, 25.11.2022)