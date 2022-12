Doris Priesching möchte nach der Lektüre des Ratgebers direkt nach Japan reisen.

Seit ich Ken Mogis Buch Ikigai gelesen habe, will ich unbedingt nach Japan. Ikigai beschreibt den japanischen Weg zu Harmonie und Lebensfreude. Es hat mit Fokus und Hingabe zu tun und ist der Lektüre absolut wert. Mogis besondere Gabe besteht darin, sein Wissen nicht in Form glitschiger Ratgeberliteratur mitzuteilen. Er erklärt die Geheimnisse japanischer Lebensphilosophie anhand vieler anschaulicher praktischer Beispiele, die sofort Lust machen, Land und Leute aufzusuchen und alles Beschriebene zu entdecken. Auf die gleiche Weise verfährt der Neurowissenschafter in seinem heuer erschienenen Buch Nagomi.

Ken Mogi, "Nagomi". € 20,95 / 171 Seiten. Dumont, 2022. Foto: Verlag

Ausgewogenes Mischverhältnis und Akzeptanz

Der Ausdruck beschreibt ein "Gefühl der Leichtigkeit, der emotionalen Ausgeglichenheit, des Wohlbefindens und der Ruhe", erklärt Mogi. Wow! Und zwar wie? Es hat viel mit einem ausgewogenen Mischverhältnis und mit Akzeptanz zu tun und überhaupt nichts mit Heilsversprechen und schnellen Abkürzungen zu Glück, Erfolg oder Reichtum. Es gehe darum, so Mogi, "die positiven Aspekte unseres Lebens zu verstehen und zu stärken, um die Schwierigkeiten auszugleichen, mit denen wir unweigerlich zu tun haben".

Anschauungsmaterial, wo Nagomi praktiziert wird, findet Mogi praktisch in allen Bereichen japanischer Lebenskultur, beim ausgewählten Menü im gehobenen Michelin-Sterne-Lokal ebenso wie bei der Bento-Box im normalen Gasthaus, in den Anime-Filmen des japanischen Regisseurs Hayao Miyazaki, in der Ikebana-Kunst der Familie Ikenobo oder im Park des Kaiserpalasts in Tokio mit seinen rund sechshundert Bonsaibäumen.

Frieden finden



Nagomi drückt sich im Essen aus, in Beziehungen, lebenslangem Lernen, Kreativität, Gesellschaft und Natur. Der Bonsai-Künstler, der Stämme und Äste beharrlich krümmt, um den Einfluss von Wind und Schneefall zu imitieren, bringt Kultur und Natur zusammen und ist ein besonders beglückendes Beispiel für die Einheit der Elemente. Für mich heißt das: Nichts wie hin. "Finden Sie Frieden in allem, was Sie tun", schreibt Ken Mogi. Möge Nagomi mit uns sein! (Doris Priesching, 24.12.2022)